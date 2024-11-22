45-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ присвоїли ім’я генерала Мирона Тарнавського.

Дві "Галки", 12 "Сойок" та однойменне наземне обладнання відправлять зі Львівщини на передову. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Потужні українські розробки, які допомагатимуть нашим оборонцям проводити аеророзвідку і коригувати вогонь артилерії. Служитимуть вони воїнам 45 окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського", – йдеться у повідомленні.

У День захисників та захисниць 45-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ, що дислокується на Львівщині, присвоїли почесне ім’я генерала Мирона Тарнавського.