45-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ присвоїли ім’я генерала Мирона Тарнавського.

Дві "Галки", 12 "Сойок" та однойменне наземне обладнання відправлять зі Львівщини на передову. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Потужні українські розробки, які допомагатимуть нашим оборонцям проводити аеророзвідку і коригувати вогонь артилерії. Служитимуть вони воїнам 45 окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського", – йдеться у повідомленні.
У День захисників та захисниць 45-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ, що дислокується на Львівщині, присвоїли почесне ім’я генерала Мирона Тарнавського.
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Мирон ТАРНАВСЬКИЙ народився на Львівщині. Служив в австро-угорській армії на офіцерських посадах. Брав участь у Першій світовій війні у складі австро-угорської армії на Східному фронті.
Очолював Вишкіл і Кіш Українських Січових Стрільців. Згодом командував Легіоном УСС. Служив у збройних силах ЗУНР та в Галицькій армії.
Генерал Тарнавський командував галицькими частинами у боях проти Червоної армії під час спільного походу українських армій на Київ та Одесу.
Після закінчення війни оселився на Львівщині і займався громадською роботою. Був дуже авторитетним серед ветеранів.
45-та окрема артилерійська бригада – підрозділ Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України. Створений у 2014 р. у складі корпусу резерву. Місце тимчасового базування – Яворів Львівської області.
З початком повномасштабної збройної агресії РФ 45 ОАБР приступила до виконання бойових завдань за призначенням в зоні активних бойових дій.
22.11.2024