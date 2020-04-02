Уряд виділив кошти мешканцям зруйнованого будинку в Дрогобичі.

 

Кабінет Міністрів України виділив з резервного фонду державного бюджету кошти для мешканців 59 квартир будинку, що обвалився 28 серпня 2019 року у Дрогобичі. Постраждалим виплатять 40 млн 721 тис. грн компенсації. Про це йдеться у розпорядженні від 1 квітня, опублікованому на урядовому порталі.

 

 

Фото: drohobych-rada.gov.ua

 

«Виділити Львівській облдержадміністрації 40721,6 тис. гривень для придбання житла мешканцям, які потребують відселення з аварійного житлового будинку №101/1 по вул. М. Грушевського у м. Дрогобичі Львівської області, пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації, що склалася 28 серпня 2019 року», – зазначено в розпорядженні.

 

Кошти виділено з резервного фонду державного бюджету України.

 

Львівська ОДА має впродовж тижня затвердити за погодженням з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних зі здійсненням заходів, визначених у першому пункті цього розпорядження. А до 25 серпня – відзвітувати про використання коштів.

 

Очікувати коштів із держбюджету можна до кінця квітня, – зазначив на своїй fb-сторінці голова ЛОДА Максим Козицький.

 

 

Нагадаємо, 28 серпня 2019 року у Дрогобичі сталася надзвичайна ситуація – обвалився один з під’їздів житлового будинку №101/1 на вул. М. Грушевського. Тоді внаслідок трагедії загинуло 8 людей, серед яких дитина.

 

Досі мешканці будинку, яких відселили, проживають в орендованих помешканнях. Кошти на оренду житла компенсує Дрогобицька міська рада з місцевого бюджету.

 

У середу, 1 квітня, під час засідання Кабінету Міністрів України розглянули питання про виділення коштів для постраждалих.

 

02.04.2020

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