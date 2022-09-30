Викарбувано перші монети з портретом короля Чарльза III.

Портрет монарха створив відомий британський скульптор Мартін Дженнінґс.

 

 

Британський Королівський монетний двір продемонстрував перші дві монети зі зображенням нового короля Чарльза III. Монета вартістю 50 пенсів із портретом монарха надійде в обіг протягом наступних кількох тижнів, а ще одна, пам'ятна (вартістю 5 фунтів), з понеділка, третього жовтня, буде доступна для колекціонерів. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Портрет Чарльза III, який тепер використовуватиметься для всіх нових монет, створив відомий британський скульптор Мартін Дженнінґс (Martin Jennings). Він був автором багатьох відомих у Британії скульптур, зокрема пам'ятника поетові Джону Бетчеману (John Betjeman). Зображення було схвалено монархом, який, як повідомляється, залишився особливо задоволений своєю подібністю з оригіналом.

 

На монетах Чарльз III дивитиметься ліворуч – згідно з багатовіковою традицією, за якою профілі нових монархів звернені не в той же бік, що в їхніх попередників (Елізабет II дивиться праворуч).

 

Глава Королівського монетного двору Енн Джессоп (Anne Jessopp) розповіла, що згрубша монети залишаються в обігу близько 20 років, тому на британських грошах ще багато років можна буде бачити як Чарльза ІІІ, так і Елізабет ІІ.

 

Але з початку 2023 року монетний двір почне карбувати і решту монет із зображенням нового короля (вартістю від одного пенні до двох фунтів), і на них буде використаний той же портрет, що й на перших 50 пенсах.

 

Примітно, що у нових монетах ім'я короля вказано в англійському написанні (тобто Charles III), тоді як у минулому монархи воліли, щоб їх писали латиною (Чарльз у такому разі писався б як Carolus).

30.09.2022

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