У лікарні Франківщини закуплять дихальні апарати СіПАП.


У медичні заклади Івано-Франківської області за порадою науковців медуніверситету масово закуплять дихальні апарати СіПАП, які значно дешевші за апарати штучної вентиляції легень. Їх використовуватимуть для надання першої допомоги в разі значного зростання кількості хворих на коронавірус. Про це на брифінгу повідомив в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

 

 

Як розповів Федорів, зустріч з науковцями медуніверситету відбулася вчора. Представники Івано-Франківської ОДА ознайомилися з їхніми напрацюваннями, зокрема щодо протоколу лікування при різних ступенях захворюваності, а також із необхідними профілактичними заходами.

 

«Ми провели нараду з професорами медичного університету, аби професорський склад дав свої рекомендації. Прийнято рішення масово забезпечувати заклади дихальними апаратами СіПАП, які при великій кількості пацієнтів будуть використовуватися для надання першої дієвої допомоги. Такі апарати недорогі, ціна коливається від 27 до 30 тисяч гривень. Також є завдання медзакладам привести до готовності всю кисневу інфраструктуру», – цитує в.о. голови ОДА Бліц.info.

 

Зазначимо, у переліку лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, який визначило Міністерство охорони здоров’я, – десять медичних закладів Прикарпаття. Це Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня, обласний фтизіопульмонологічний центр, Центральна міська лікарня Івано-Франківська, міська лікарня №1, а також районні лікарні у Косові, Рожнятові, Городенці, Коломиї, Надвірній та багатопрофільна лікарня у Долині. За даними МОЗ, у цих закладах є 65 апаратів штучної вентиляції легень і 76 ліжко-місць у відділеннях інтенсивної терапії.

 

Нагадаємо, на сьогодні в Івано-Франківській області зафіксовано вже 74 випадки захворювання на COVID-19, п’ять із них – летальні.

 

 

Для довідки:

 

СіПАП – це невеликий компресор, який подає постійний потік повітря під певним тиском у дихальні шляхи через гнучку трубку й герметичну носову маску. В такий спосіб він не дає дихальним шляхам змикатися та блокувати надходження повітря (й необхідного організму кисню). У підсумку виключається ризик раптової смерті від відсутності кисню.

 

CіPAP (від англ. Constant Positive Airway Pressure, CPAP) – режим штучної вентиляції легень, найбільш відомий завдяки лікуванню синдрому сонного апное. Його також використовують для лікування різноманітних типів дихальної недостатності шляхом інвазивної та неінвазивної вентиляції легень.

 

02.04.2020

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