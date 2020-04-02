У Львові взялися дезінфікувати парки.



Сьогодні, 2 квітня, у Львові провели дезінфекцію парку ім. І. Франка та парку «Високий Замок». Про це поінформували в ЛКП «Зелений Львів».

Фото: city-adm.lviv.ua

Окрім того, в парку ім. Івана Франка огороджувальною стрічкою обмежили доступ до дитячих майданчиків.

Фото: city-adm.lviv.ua

Нагадаємо, на засіданні міського штабу з оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції нещодавно затвердили правила перебування у парках і рекомендації для мешканців на час карантину. Зокрема, у Львові заборонили відвідувати дитячі майданчики. Під забороною також опинилися пікніки у парках і скверах. Докладніше про інші заборони та правила можна прочитати за цим посиланням.

Фото: city-adm.lviv.ua

Відповідно до затверджених рішень, львівські парки мають щоденно дезінфікувати, відвідувачам радять дотримуватися двометрової дистанції та перебувати в межах парку не більш ніж дві години. При цьому використовувати антисептики, дезінфікувати спортивні конструкції, а також мити лапи домашнім улюбленцям після прогулянки.