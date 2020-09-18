В Галичині відбудуться толоки з нагоди Всесвітнього дня прибирання.

Завтра, 19 вересня, мільйони активістів у 180 країнах світу долучаться до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day». Толоки влаштовуватимуть у більшості областей України, зокрема і в трьох галицьких областях, повідомили координатори.

Фото https://letsdoitukraine.org

Українці долучаються до акції, ініційованої міжнародним рухом «Let’s Do It World», з 2015 року. Цього року акція має відбуватися із дотриманням карантинних норм, учасникам нагадують, що необхідно проводити прибирання не лише у гігієнічних рукавичках, а й у масках і з врахування соціальної дистанції.

Передбачена участь у трьох форматах: прибирання на локаціях, запропонованих Всеукраїнським молодіжним рухом «Let’s do it Ukraine» – координатором акції в Україні; індивідуальні прибирання на самостійно обраних локаціях, а також цифрове очищення. Видалення зайвої інформації з мобільних пристроїв дозволить розвантажити центри баз даних, на підтримку яких витрачається величезна кількість електроенергії.

Як розповіла регіональна координаторка «Let’s Do It World» на Львівщині Катерина Політицька, головною локацією у Львові обрали паркову зону Цитаделі, яка перебуває у захаращеному стані, однак є популярним місцем для прогулянок. Також завтра активісти прибиратимуть у Замарстинівському та Скнилівському парку, у Брюховицькому лісі та Сихівському лісопарку, розчищатимуть територію колишнього винзаводу на «Погулянці», проведуть прибирання на Лисій горі та у сквері біля цирку. Долучитися можна, попередньо зареєструвавшись за цим посиланням.

Фото https://letsdoitukraine.org

На Львівщині відбуватимуться прибирання ще у 30 місцях, ідею підхопили як у містах, так і в районах, і селах. Є команди по кілька людей, які виявили приватну ініціативу, а є й команди, сформовані з представників громадських організацій, закладів освіти, органів самоврядування, компаній тощо. Результати проведених толок викладатимуть у соцмережах із гештегами #worldcleanupday, #letsdoitukraine та #побачивприбери.

Івано-Франківськ та Тернопіль перебувають у «червоній» карантинній зоні. Тож тут на акцію не збиратимуться більше 10 людей.

Ключовим на Франківщині обрали гірське озеро Несамовите, прибирання його берегів проводять сьогодні. Завтра в Івано-Франківську прибиратимуть біля міського озера. Також на Франківщині проведуть толоки на Вовчинецьких горах на набережних річки Бистриці.

«Ми усім наголошуємо про важливість дотримання карантинних норм. На Франківщині – посилений карантинний режим, тому акції з прибирання відбудуться не у всіх районах. Маємо ініціативні групи у Галицькому, Надвірнянському, Тисменицькому, Калуському, Верховинському і Коломийському районах», – повідомила регіональна координаторка Наталія Гергелюк.

Прибирання парку «Здоров’я» у Тернополі напередодні провели працівники Західноукраїнського націоналнього університету. Завтра прибиратиме кілька команд по 10 осіб на самостійно обраних локаціях, повідомив регіональний координатор Андрій Слота.

Заплановане також прибирання у Тернопільському ландшафтному заповіднику «Загребелля», біля місце впадіння річки Серет у Дністер на околиці с. Городок у Заліщицькому районі та очищення берегів Касперівського водосховища. Цим займатиметься регіональний офіс водних ресурсів, акцію приурочать до «World Cleanup Day» та до Міжнародного дня чистих берегів.