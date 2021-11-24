Для львівських парків створять сайт.

Управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради замовило розробку порталу про парки Львівської територіальної громади. Його до кінця року має реалізувати ФОП Любомир Олійник, йдеться в інформації у системі ProZorro.

Відповідно до умов закупівлі, сайт має інформувати мешканців Львівської ОТГ про розвиток парків, різноманітні заходи та події, що організовуються у них, а також про проведення ремонтних робіт. Він має бути двомовним та коректно відображатися на смартфонах.

Підрядник має розробити контент для 40 парків. Кожен із них матиме окрему сторінку, на якій буде подано короткий опис парку, 3-5 фото з короткими описами, карту з маршрутами і цікавимими локаціями, характеристику тварнииного та рослинного світу.

Усі роботи ФОП Любомир Олійник має виконати за 198 тисяч 900 гривень до 31 грудня 2021 року.

За інформацією управління екології та природних ресурсів Львівської міськради, на території Львова є 33 визначені парки, включно із двома ботанічними садами. Із парками на території населених пунктів, що увійшли до Львівської МТГ, їх є 40.

27 з них керовані департаментом містобудування, зокрема управлінням екології. Також є чотири парки, що мають свою дирекцію та є окремими установами: «Шевченківський гай», Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, а також Стрийський парк і парк «Знесіння». Ці установи формують самостійно власні бюджети, адже йдеться про великі території з масштабною інфраструктурою.

У 2021 році в бюджеті розвитку міста на парки передбачили понад 60 мільйонів гривень. Вперше їх витрачатимуть також на роботи у парках населених пунктів, що ввійшли до Львівської МТГ.

Фото city-adm.lviv.ua, dyvys.info, inlviv.in.ua