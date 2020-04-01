У Львові радять виходити з дому з документами й маскою.



Мешканцям Львова рекомендують виходити з дому із документами, які засвідчують особу. А до торговельних залів і магазинів, які працюють в умовах карантину, відтепер заборонено заходити без засобів захисту – масок. Такі рішення ухвалила сьогодні міська комісія з питань ТЕБ і НС.

«До Львова заїхала велика кількість людей. Ми маємо знати, хто це. Поліція контролюватиме людей, які мають перебувати на самоізоляції. Це наша з вами безпека. Якщо людина приїхала з-за кордону й дала зобов’язання два тижні бути на самоізоляції, це має бути зроблено. Якщо ви маєте факти, що хтось це порушує, негайно телефонуйте у правоохоронні органи. Немає інших варіантів. Штрафувати і штрафувати, тому що така людина несвідомо може заразити велику кількість людей, і можуть бути летальні випадки. Будьте на карантині. Це є питання нашої безпеки і здоров’я. Більше нічого ціннішого у нас з вами немає», – зазначив на брифінгу мер Львова Андрій Садовий.

Окрім того, міська комісія з питань ТЕБ та НС під час сьогоднішнього засідання вирішила заборонити користуватися у Львові дитячими майданчиками. Спортивним майданчиком користуватися можна – це може одночасно робити лише одна людина, а перед і після заняття на спортивному засобі його необхідно продезінфікувати.

Як розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, за дотриманням умов карантину в магазинах, супермаркетах, на торгових ринках у Львові стежать мобільні бригади. На порушників складають протоколи і скеровують їх до суду. Суд може накласти на порушника адмінстягнення у розмірі від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

Мобільні групи передовсім перевіряють, чи закриті заклади, які мали припинити свою діяльність, а також роботу магазинів і супермаркетів, які працюють: чи є засоби для дезінфекції, чи накрито продукти плівками, чи є рукавички для покупців, щоб забезпечити максимальне дотримання санітарних норм і правил під час карантину, чи дотримуються дистанції на ринках, чи продавці забезпечені засобами індивідуального захисту.

За час роботи мобільних груп, поліції і Муніципальної варти у Львові вже складено 38 протоколів на власників закладів і торгових ринків за порушення правил карантину. Протоколи скеровані до суду, суд має право накласти адмінстягнення у розмірі від 17 тис. грн до 34 тис. грн.