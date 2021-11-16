У Чорткові до 500-ліття міста створять парк.

У найбільшому мікрорайоні Чорткова, який донедавна не мав жодної зеленої відпочинкової зони, планують створити парк пам’яті Героїв Небесної Сотні площею 2 га. Про це повідомив міський голова Володимир Шматько.

Створення рекреаційної зони у Чорткові заплановане у межах підготовки до святкування 500-літнього ювілею міста у наступному році.

Його хочуть розташувати на вулиці Князя Володимира Великого, адже тут у 2018 році уже висадили перші 40 дерев. Зараз КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» доглядає тут 100 дерев.

«Восени 2022 року мікрорайон може отримати подарунок до 500-ліття Чорткова у вигляді відпочинкової зони. Парк пам’яті Героїв Небесної Сотні заплановано розташувати на вулиці Князя Володимира Великого – навпроти супермаркету «Європа». Проєктна площа парку – 2 гектари», – зазначено у повідомленні пресслужби Чортківської міськради.

Проте площу 1 га займають приміщення гідрологічної станції Чортків.

Напередодні міський голова Володимир Шматько провів робочу зустріч із керівницею сектора організації робіт Тернопільського обласного центру з гідрометеорології Оксаною Софінською, провідними гідрологами станції Чортків Марією Остафієвою та Вірою Марущак та запропонував перенести гідрологічну станцію на територію індустріального парку «Chortkiv West» на околиці міста.

«Представники гідрометеорологічної служби погодились на перенесення станції на інше місце за умови, що їм допоможуть із будівництвом нового приміщення, – зазначено у повідомленні. – Тож невдовзі Чортківська міська рада розроблятиме програму фінансової підтримки гідрологічної станції, щоб передбачити співфінансування перенесення станції (зведення будівлі, підключення до інженерних мереж тощо) на нове місце. Частину коштів намагатимуться залучити також із державного бюджету».

Зазначимо, Чортківська міська рада оголосила конкурс з вибору керівної компанії майбутнього індустріального парку «Chortkiv West» площею 87,68 га на вул. Об’їзній. Реєстрацію парку у Мінекономіки здійснили у 2019 році.

Фото facebook.com/chortkiv.city.council, facebook.com/Володимир-Шматько