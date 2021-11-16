У Чорткові до 500-ліття міста створять парк.

 

У найбільшому мікрорайоні Чорткова, який донедавна не мав жодної зеленої відпочинкової зони, планують створити парк пам’яті Героїв Небесної Сотні площею 2 га. Про це повідомив міський голова Володимир Шматько.

 

 

Створення рекреаційної зони у Чорткові заплановане у межах підготовки до святкування 500-літнього ювілею міста у наступному році.

 

Його хочуть розташувати на вулиці Князя Володимира Великого, адже тут у 2018 році уже висадили перші 40 дерев. Зараз КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» доглядає тут 100 дерев.

 

«Восени 2022 року мікрорайон може отримати подарунок до 500-ліття Чорткова у вигляді відпочинкової зони. Парк пам’яті Героїв Небесної Сотні заплановано розташувати на вулиці Князя Володимира Великого – навпроти супермаркету «Європа». Проєктна площа парку – 2 гектари», – зазначено у повідомленні пресслужби Чортківської міськради.

 

 

Проте площу 1 га займають приміщення гідрологічної станції Чортків.

 

Напередодні міський голова Володимир Шматько провів робочу зустріч із керівницею сектора організації робіт Тернопільського обласного центру з гідрометеорології Оксаною Софінською, провідними гідрологами станції Чортків Марією Остафієвою та Вірою Марущак та запропонував перенести гідрологічну станцію на територію індустріального парку «Chortkiv West» на околиці міста.

 

«Представники гідрометеорологічної служби погодились на перенесення станції на інше місце за умови, що їм допоможуть із будівництвом нового приміщення, – зазначено у повідомленні. – Тож невдовзі Чортківська міська рада розроблятиме програму фінансової підтримки гідрологічної станції, щоб передбачити співфінансування перенесення станції (зведення будівлі, підключення до інженерних мереж тощо) на нове місце. Частину коштів намагатимуться залучити також із державного бюджету».

 

 

Зазначимо, Чортківська міська рада оголосила конкурс з вибору керівної компанії майбутнього індустріального парку «Chortkiv West» площею 87,68 га на вул. Об’їзній. Реєстрацію парку у Мінекономіки здійснили у 2019 році.

 

Фото facebook.com/chortkiv.city.council, facebook.com/Володимир-Шматько

16.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Земля обертається повільніше, ніж торік
Після пришвидшення 2020 року, ротація Землі сповільнилася.
16.11.21 | | Наука
Майстер народження дива
@Аделіна Єфіменко
Один із найавторитетніших інтерпретаторів музики бароко та класицизму, професійний художник, композитор, флейтист, музикознавець, живописець, гравер, автор-сатирик, який періодично публікується в журналі «Vernacoliere»,Федеріко Марія Сарделлі є головним диригентом Accademia Barocca di S.Cecilia.
16.11.21 | | Штука
50-літній ювілей комп'ютерної революції.
Остап РЕСТ
Більшість багатства, створеного за останні півстоліття, є прямим результатом чіпу Intel 4004.
15.11.21 | | Минуле
В перервах між творенням дурниць
Юрко ТИМЧУК
Якщо і поламаний годинник двічі на добу показує час правильно, то і від найнекомпетентнішого матолка колись буває користь. Огляд подій тижня в Україні.
15.11.21 | | Україна
В алмазі з Ботсвани виявили неочікуваний мінерал
Відкриття є рідкісною можливістю зазирнути у процеси, які відбуваються у глибокій мантії, і, як наслідок, краще зрозуміти будову нашої планети.
14.11.21 | | Наука
«Ганьба!» і щастя
Юрій Андрухович
Ту осінь, а потім і зиму ми прожили під рутівські касети. І якби відтоді все пішло по-найгіршому, ті касети залишались би з нами як знак чи принаймні єдиний доказ: ні, не наснилося
12.11.21 | | Дискурси
Зміна голосу може змінити ідентичність
Жан Абітбол
Наш голос – це єдиний музичний інструмент, який є одночасно струнним і духовим. На світі є 7 млрд людей і 7 млрд унікальних голосів
12.11.21 | | Наука
Гібридна війна бацьки Лукашенка
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Олександр Лукашенко оголосив Євроунії міґраційну війну. Але чи він був у цій справі головним ініціатором? Бо єдиним вигодонабувачем від цих провокацій є Володимир Путін.
12.11.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.