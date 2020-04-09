До кінця цього тижня львівські парки обробляють від кліщів. Тож мешканців просять утриматися від відвідування парків цими днями. Тим паче, що через карантин в Україні діє урядова постанова про заборону гуляти в парках і скверах, – нагадали в департаменті містобудування ЛМР.

«До кінця тижня у львівських парках триває обробка від кліщів. Утім комунальники обробляють лише основні доріжки — захоплюють по 2 метри обабіч алей. Чому не всю територію парків? Тому, що боротьба з кліщами вбиває не лише кліщів, а й усіх абсолютно комах. І так ми завдаємо шкоди всій екосистемі. Тому просимо львів’ян поставитися із розумінням і не ходити парками не доріжками. Принаймні поки діє карантин і триває сезон кліщів», – зазначили в департаменті.

За прогнозами, цього року на Львівщині буде доволі багато кліщів і комарів. Окрім теплої зими, до цього спричинилися ще й масові підпали трави та сухостою в області. Вони настільки розбалансували екосистему, що кількість пташок, які поїдають кліщів і комарів, стрімко зменшується. А отже, стрімко зростає кількість комах-шкідників.

Цими днями обробляють парки від кліщів і в Тернополі. Зокрема, сьогодні, 9 квітня, від кліщів обробляють парк ім. Т.Г. Шевченка, а після цього таку обробку проведуть ще в чотирьох тернопільських паркових зонах.