Львівські парки обробляють від кліщів.

 

До кінця цього тижня львівські парки обробляють від кліщів. Тож мешканців просять утриматися від відвідування парків цими днями. Тим паче, що через карантин в Україні діє урядова постанова про заборону гуляти в парках і скверах, – нагадали в департаменті містобудування ЛМР.

 

 

«До кінця тижня у львівських парках триває обробка від кліщів. Утім комунальники обробляють лише основні доріжки — захоплюють по 2 метри обабіч алей. Чому не всю територію парків? Тому, що боротьба з кліщами вбиває не лише кліщів, а й усіх абсолютно комах. І так ми завдаємо шкоди всій екосистемі. Тому просимо львів’ян поставитися із розумінням і не ходити парками не доріжками. Принаймні поки діє карантин і триває сезон кліщів», – зазначили в департаменті.

 

За прогнозами, цього року на Львівщині буде доволі багато кліщів і комарів. Окрім теплої зими, до цього спричинилися ще й масові підпали трави та сухостою в області. Вони настільки розбалансували екосистему, що кількість пташок, які поїдають кліщів і комарів, стрімко зменшується. А отже, стрімко зростає кількість комах-шкідників.

 

Цими днями обробляють парки від кліщів і в Тернополі. Зокрема, сьогодні, 9 квітня, від кліщів обробляють парк ім. Т.Г. Шевченка, а після цього таку обробку проведуть ще в чотирьох тернопільських паркових зонах.

 

Для довідки:

 

 

Кліщі прокидаються і виходять на «полювання» разом з пробудженням природи – у березні, а йдуть на зимівлю у жовтні-листопаді. Цього року через теплу зиму кліщів почали виявляти значно раніше.

 

Іксодові кліщі є переносниками збудників найбільш небезпечних і поширених захворювань, як-от кліщовий енцефаліт, хвороба Лайма, інші.  Кліщовий енцефаліт найчастіше вражає центральну нервову систему, що може призвести до інвалідності, а в окремих випадках – до смерті. Хвороба Лайма вражає нервову систему людини, серце, опорно-руховий апарат і шкіру.

 

Щоб уберегтися від нападу кліщів:

 

1. Одягайте світлий одяг, штани заправляйте в шкарпетки, сорочку в штани, обов'язково оглядайте один одного (кожні 2-3 години).

2. На відкриті частини тіла нанесіть репелент, який відлякує кліщів.

3. Відпочивайте на сонячних, відкритих галявинах, а не біля кущів.

 

Якщо кліщ усе ж присмоктався, найкраще грамотно видалити його в кабінеті медичного закладу. За відсутності такої можливості зробіть це самостійно. Пильнуйте, щоб частини комахи не залишилися у вашому тілі. Після видалення кліща місце укусу продезінфікуйте (70% спиртом, 5% йодом), а руки вимийте з милом. Після видалення проконсультуйтеся з лікарем-інфекціоністом.

 

Кліща намагайтеся видалити живим і передати в лабораторію для визначення зараженості. Або ж принаймні спостерігайте за своїй станом упродовж кількох тижнів. Якщо у вас підніметься температура чи з’являться плями на шкірі – обов’язково зверніться до лікаря.

09.04.2020

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