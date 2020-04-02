Американська розвідка повідомила, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу.

Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в своїй країні, занижуючи як випадки захворювання, так і смертність від нього, вказує у своєму висновку американська розвідка в секретній доповіді Білому дому, повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела в американському уряді.

Урядовці попросили не називати їхніх імен, оскільки доповідь є секретною, і вони відмовилися розповісти про деталі рапорту, який Білий дім отримав минулого тижня. Але суть, за їхніми словами, полягає в тому, що публічна звітність Китаю про випадки захворювання і смерті є умисно неповною. В рапорті є висновок про те, що китайська статистика є просто сфальшованою.

Білий дім і китайське посольство у Вашингтоні наразі не прокоментували цю інформацію. Але вчора віцепрезидент Майк Пенс в ефірі CNN заявив, що "ситуація [в Америці з епідемією COVID-19] могла би бути кращою, якби Китай був більш відвертим. Тепер очевидно, що Китай мав справу зі спалахом захворювання задовго (можливо, й за місяць) до того, як світ дізнався про це в грудні".

Скептицизм щодо китайської статистики висловлюли вже давно – знимки штабелів із тисяч урн для праху в крематоріях Вуханя просто змушували сумніватися в офіційних цифрах Пекіна. Newsweek вказує, що реальна смертність у Китаї може бути на порядок вищою офіційної й обчислюватися десятками тисяч, а не 3312, як подає Національна комісія з питань охорони здоров'я Китаю. Водій вантажівки, що розвозить ці урни, розповів провідному пекінському фінансовому інформагенству Caixin про 5 тисяч таких урн, завезених за два дні тільки в один із восьми крематоріїв, коментуючи фотографії з 3,5 тисячами урн у приміщенні крематорію. За даними ж китайської статистики, минулого року у Вухані відбувалося пересічно лиш 153 кремації за добу (що і так на 2,8% більше показника позаминулого року, причім населення Вуханя збільшилося тільки на 1,1%). В той же час на фоні тих десятків тисяч "понаднормових" урн, за щоденними повідомленнями Національної комісії з питань охорони здоров'я Китаю, за останні два тижні у Вухані було зафіксовано два випадки COVID-19, від цієї хвороби за цей час померло 63 інфікованих (4,6 пересічно на добy), ще 1128 осіб залишаються хворими.





Водночас Bloomberg звертає увагу, що витік інформації даних американської розвідки відбувся в момент, коли поширення епідемії в Сполучених Штатах похитнуло електоральні позиції Дональда Трампа. Тому посилення ролі Пекіна в цій пандемії може бути політично корисним для американського президента, який прагне перекласти вину за відсутність належної реакції на загрозу епідемії в США – за затримки з масовим тестуванням на вірус і з мобілізацією промисловості на виробництво засобів протиінфекційної безпеки та апаратів штучної вентиляції легенів.

Сенатор Бен Сассе, республіканець із Небраски, наприклад, так прокоментував повідомлення Bloomberg: "Твердження про те, що в Сполучених Штатах більше смертей від коронавірусу, ніж у Китаї, є помилковим. І без будь-якої секретної інформації це було до болю очевидно: китайська комуністична партія брехала, бреше і буде брехати про коронавірус, щоби захистити свій режим.”

Однак, попри політичні інтенції, Дебора Біркс, імунолог Держдепартаменту, що консультує Білий дім з приводу його реакції на спалах хвороби, підтвердила, що публічна звітність Китаю вплинула на припущення інших країн світу про природу вірусу, применшуючи серйозність загрози.

Зрештою, як вказав держсекретар США Майк Помпео, Китай – не єдина країна з підозрілою публічною звітністю. І він назвав Іран, Росію, Індонезію чи, особливо, Північну Корею, яка не повідомила про жоден випадок захворювання.