США звинуватили Росію, Китай і Іран в дезінформації про коронавірус.

Зокрема, йдеться про приховування реальних масштабів епідемії COVID-19.

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Китай, Іран і Росію в проведенні «дезінформаційних кампаній» щодо пандемії коронавірусу, заявивши, що вони намагаються заплутати світову громадськість з приводу його походження. Про це повідомило видання Newsweek.

Повідомлення про новий штам коронавірусу вперше надійшли з китайського Вуханя. Існує доволі вірогідне припущення, що джерелом походження вірусу були кажани. Утім, як зазначив Помпео, пропагандисти з таких країн, як Китай, Іран і Росія, просувають теорії змови про пандемію. Наприклад, стверджується, що COVID-19 створили і поширили по всьому світу американські військові.

«Ми бачили, що не тільки Іран і Росія, але і Китай та інші намагаються запропонувати свої інтерпретації. Інтерпретації різні, але в кожної з них є один і той же компонент. Він полягає в тому, щоби спробувати уникнути відповідальності й викликати плутанину в світі – плутанину щодо місця походження вірусу, плутанину щодо того, як різні країни реагують на нього, і які країни дійсно надають допомогу в цілому світі», – заявив Помпео журналістам під час круглого столу, який відбувався в режимі телеконференції.

Тим часом інформаційна аґенція Bloomberg стверджує у своїй публікації, що офіційні китайські дані про кількість випадків зараження короновірусом і рівень смертності від інфекції сфальшовані. Такий висновок міститься в секретній доповіді американської розвідки, наданій Білому дому. Про це аґенції стало відомо зі своїх джерел в американському уряді.

Офіційно китайська влада повідомила про 82 тисячі випадків зараження і 3,3 тис. летальних випадків. Та за минулі дні з'явилася інформація про те, що похоронні агентства у Вухані отримали надзвичайно велику кількість похоронних урн. Є повідомлення про те, що за отриманням попелу рідних стоять черги. А це може свідчити про значно вищий рівень смертності внаслідок пандемії коронавірусу. За деякими підрахунками, число померлих може перевищити 40 тисяч.