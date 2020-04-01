Князь Монако Альбер ІІ вилікувався від COVID-19.

Лікарі вже дозволили йому вийти з карантину.

 

 

Князь Монако Альбер II повністю одужав після зараження коронавірусом.  Про це йдеться в повідомленні пресслужби палацу, яке цитує видання Monaco-Matin. Лікарі дозволили Альберу залишити карантин.

 

«Лікарі, котрі пильнують за здоров’ям князя Альбера II від початку його зараження COVID-19, дозволили йому сьогодні завершити карантинний період. Суверен оголошений вилікуваним і здоровим», – сказано в пресрелізі палацу. 

 

62-річний монарх повернувся у заміську родинну резиденцію, де зараз перебувають його дружина, княгиня Шарлін (Charlène), і діти-близнюки – син Жак-Оноре-Реньє (Jacques Honoré Rainier) та донька Ґабріелла-Тереза-Марія (Gabriella Thérèse Marie).

 

«Все в порядку. У мене все ще залишився кашель, але це цілком нормально, я розмовляв з низкою інших людей», – розповів принц в інтерв’ю журналу People.

 

Про зараження князя Монако коронавірусом стало відомо 19 березня. Він проходив лікування у лікарні Центру принцеси Ґрейс (CHPG). Це був перший випадок зараження коронавірусом глави держави.

01.04.2020

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