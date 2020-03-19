Князь Монако заразився коронавірусом.

Це перший у світі випадок, коли ця недуга вразила чинного голову держави

У князя Монако Альбера II виявлено коронавірус. Про це повідомила пресслужба глави держави у четвер, 19 березня. В офіційному повідомленні наголошено, що стан здоров'я монарха не викликає занепокоєння.

«Князь Монако Альберт II на початку цього тижня здав аналізи на наявність вірусу SARS-CoV-2. Тести виявилися позитивними й засвідчили наявність COVID-19. Стан його здоров'я не викликає жодних занепокоєнь. За суверенним князем пильно стежить його лікуючий лікар та фахівці лікарні Центру принцеси Ґрейс (CHPG). Князь Альбер продовжує працювати з кабінету своїх апартаментів. Він перебуває в постійному контакті з членами свого кабінету, уряду, а також зі своїми найближчими соратниками», – цитує повідомлення пресслужби князівського палацу видання Monaco-Matin.





Князь Монако став першим чинним главою держави, у якого було діагностовано коронавірусну інфекцію. Раніше в пресі з'являлася інформація про те, що нібито COVID-19 виявлено у президента Бразилії Жаїра Болсонару, але згодом офіційна Бразиліа це спростовувала.