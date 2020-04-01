У померлої породіллі з Болехова підтвердили коронавірус, її дитину перевіряють.



У 37-річної жінки, яка померла 30 березня в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі, виявили наявність коронавірусної інфекції. Про це вчора ввечері повідомив під час прямого ефіру обласного телебачення “Галичина” головний санітарний лікар області Руслан Савчук. Інформацію сьогодні підтвердив у відеозверненні на своїй fb-сторінці й мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Руслан Савчук зазначив, що паніки в пологовому будинку немає, але він, імовірно, весь може піти на карантин.

Наразі в обласному пологовому центрі не виявили медиків, хворих на коронавірус. Натомість у міському пологовому у двох лікарів підтвердили Covid-19. Про це «Укрінформу» телефоном повідомив заступник директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.

«До того часу, коли породілля ще не зізналась у тому, що недавно повернулася з Польщі, вона лежала в палаті з чотирма жінками… Наразі вони всі ізольовані, кожна в окремій палаті, усі пройшли експрес-тести на Covid-19, і вони негативні. Палата, де вони були разом, продезінфікована, всі жінки почуваються добре», – додав Чемний.

Як поінформував сайт «Місто», жінка, яка померла, потрапила до лікарні з плановою госпіталізацією із Болехова, оскільки мала хронічну артеріальну гіпертензію та проблеми з вагою. 10 березня її госпіталізували в реанімаційне відділення через високий тиск 200/110. Жодних ознак коронавірусу в неї не було, температура в межах норми, не було кашлю чи інших ознак захворювання. Лікували її, як хвору з гестозом.

З 29 березня у вагітної почала підніматися температура та з’явилася задишка. Тоді було зібрано додатковий анамнез, і жінка розповіла, що свого часу була за кордоном. Її перевели в ізольоване приміщення. Усі лікарі були в захисних костюмах та мали відповідний захист. У цей час у неї почалися фізіологічні пологи. Після пологів стан жінки різко погіршився, її перевели на апарат штучної вентиляції легень, але 30 березня вона померла. 31 березня в неї підтвердили коронавірус.

Тим часом, як пише сайт «Галка», сестра померлої жінки пані Оксана розповіла журналістам, що її 37-річна сестра повернулася в Україну з Польщі ще в листопаді 2019 року. Жінка навіть показала позначку в паспорті померлої. Пані Оксана каже, що коронавірусну інфекцію її сестра могла підхопити хіба що в лікарні, адже була там 20 днів, не виходила на вулицю, а з рідними спілкувалася тільки телефоном.

«Сестра поїхала у пологовий 10 березня, через високий тиск і ожиріння її взяли на збереження. Усе було добре. Потім з її палати забрали двох вагітних жінок з температурою, почали все дезінфікувати. 29 числа їй стало гірше, але лікарі не казали, що з нею. Народила дитину. Від початку госпіталізації ні я, ні мама її не бачили – ми тільки передавали передачі на першому поверсі через санітарок. 30 березня вона померла», – цитує «Галка» пані Оксану.

Новонароджена дитина померлої в доброму стані. Наразі невідомо, чи хвора вона на коронавірус – її біоматеріал перевіряють.