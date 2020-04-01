В аварії розбився засновник банку "Аваль", колишній народний депутат.

 

В аварії на трасі Київ-Чоп у Новоград-Волинському районі на Житомирщині загинув відомий український бізнесмен, народний депутат трьох скликань Федір Шпиг.

 

64-річний Шпиг був засновником банку "Аваль", співвласником групи компаній "Молочний альянс", а також торгово-розважальних центрів River Mall і "Блокбастер" у Києві.

 

 

Про смерть Федора Шпига повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на його бізнес-партнера Олександра Деркача.

 

Аварія сталася після обіду 31 березня біля села Романівка.

 

Як пише видання "Україна молода", разом із бізнесменом загинула і його літня матір, яка також перебувала в салоні авто Mercedes Benz. Водночас рідна тітка Федора Шпига і його водій вижили; їх госпіталізовано.

 

Компанію "Молочний альянс" створено в червні 2006 року. Підприємство виробляє молочну продукцію під ТМ "Пирятин", "Славія", "Яготинське" тощо.

 

Власниками групи є колишні акціонери банку "Аваль" Федір Шпиг, Олександр Деркач і Сергій Вовченко.

 

01.04.2020

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