Очільника харківської поліції звільнили через фальсифікацію справи про аварію з олігархом.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вирішив звільнити начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна через підозру у фальсифікації кримінальної справи про дорожньо-транспортну пригоду з кортежем олігарха Олександра Ярославського, в котрій загинув пішохід.

"Причиною таких моїх дій стало те, що слідчі Харківскої поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці. Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань справа мають передати до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування", – поінформував Монастирський у Facebook.

Аварія із кортежем Олександра Ярославського трапилася пізно ввечері 9 лютого. Як повідомила поліція, близько 22:55 в районі 534 кілометра автодороги "Київ-Харків-Довжанський" невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони Чугуєва в керунку Харкова, скоїв наїзд на пішохода. Чоловік помер.

У першому повідомленні зазначалося, що правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). У другому прес-релізі додалася нова стаття – ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці). "Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що бізнесмен Ярославський начебто залишив межі України. Слідчі планують запросити його для участі у проведенні необхідних процесуальних дій", – ішлося в новішому повідомленні.

Врешті у п'ятницю Нацполіція повідомила про відкриття ще одного кримінальногго провадження – чеерз приховування злочину.

"Працівники поліції вже здійснили санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена, а також за адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП. Метою обшуку було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля «Мерседес» та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди. За результатами проведених заходів вилучено два автомобіля, сервери, інформація з яких ретельно відпрацьовується", – йдеться у свіжому прес-релізі.

Фіґурантом справи про приховування злочину є чоловік, котрий напередодні прийшов до правоохоронців із повинною.

Натомість Державне бюро розслідувань повідомило про порушення ще одного кримінального провадження – за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 ККУ).

"Зранку до ГУНП в Харківській області звернувся водій підприємства, що належить відомому в регіоні бізнесмену. Він стверджував, що був за кермом авто, що збило пішохода... Згодом з’ясувалось, що в момент аварії він перебував в іншому місці", – поінформували у ДБР.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що чекає повноцінного і неупередженого розслідування щодо посадовців поліції та прокуратури.

"Незважаючи на впізнаваність особи, ймовірно причетної до скоєння цього злочину, котрий спричинив смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості і зв’язки, злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено. Незапланований і поспішний від’їзд виглядає досить дивно", – прокоментувала Венедіктова у Facebook.

Видання "Українська правда" першим поширило інформацію про стосунок Олександра Ярославського до аварії. "На місці знайшли номери 0018. Зі слів співрозмовника УП, такі номери має передня машина кортежу Ярославського. Джерело УП також зазначило, що Ярославський часто сам водить авто", – поінформували журналісти.

Олександр Ярославський сказав у коментарі виданню "Об'єктив", що нічого не знає про цю аварію.

"Я спав удома і вранці тільки дізнався про це", – виправдовується бізнесмен.

Водночас, Ярославський не підтвердив, але й не спростував той факт, що до аварії причетний автомобіль його кортежу. "Послухайте, я не Нострадамус, звідки я знаю", – відрубав Ярославський.

Відповідаючи на запитання, чи належать автомобілям із кортежу номери 0018, він повідомив, що не "стежить за своїми номерами".