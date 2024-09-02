Біля Новояворівська на дорозі автівка збила червонокнижного лося.

На Львівщині авто збило червонокнижного лося. Загиблу тварину помітили на дорозі біля міста Новояворівськ. Відповідне відео оприлюднили очевидці в соцмережах.

Володимир Пекар, який опублікував кадри, зазначив, що тварину побачили за 200 метрів від в’їзду до міста Новояворівськ на Львівщині.

Зображення активне

Додамо, що за останні роки популяція лося в Україні значно скоротилася і продовжує скорочуватися. Держекоінспекція постійно закликає водіїв зважати на можливу появу диких тварин на дорозі.