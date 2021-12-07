13 людей загинуло внаслідок зіткнення маршрутки і вантажівки.

Тринадцять людей загинуло в аварії внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним автобусом "Чернігів–Борзна" поблизу села Брусилів. Іще семеро осіб травмовано.

Про це йдеться у повідомленні пресової служби ДСНС.

Зіткнення відбулося приблизно о 07:55 на автошляху Н-27 Чернігів–Грем'яч.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей), йдеться у повідомленні Чернігівщини.

На час проведення оперативних слідчих дій та роботи аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрито в обох напрямках. Правоохоронці організували об’їзд ділянкою автодороги Городня–Сновськ–Березне та у зворотному напрямку.