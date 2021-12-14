Біля Франківська поїзд зіштовхнувся з автівкою: загинули двоє людей.

 

Близько опівночі 13 грудня неподалік Івано-Франківська пасажирський поїзд Київ – Івано-Франківськ протаранив легковий автомобіль ВАЗ. Унаслідок зіткнення загинули водій та пасажирка автомобіля. Про це сьогодні, 14 грудня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківські області.

 

 

Зіткнення пасажирського поїзда з легковим автомобілем ДТП трапилася о 23:32 на залізничному переїзді в селі Угринів Івано-Франківського району. Рятувальники деблокували загиблих – 36-річну жінку та 29-річного чоловіка.


«Між селами Угринів та Клузів водій, керуючи автомобілем ВАЗ-2109, на регульованому залізничному переїзді виїхав на заборонений сигнал світлофора та допустив зіткнення із пасажирським поїздом №749 сполученням Київ – Івано-Франківськ, який рухався до м. Івано-Франківськ», – зазначено у повідомленні управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА..

 

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту).

 

 

За даними поліції, поїздом керував 40-річний машиніст з Львівщини. Чоловіка перевірили на стан алкогольного сп'яніння, він був тверезий.

 

Машиніст розповів, що автомобіль на переїзд виїхав несподівано. Тож йому вдалося загальмувати лише після зіткнення.

 

Водієм легкового автомобіля ВАЗ був мешканець Івано-Франківська, а його пасажирка – з приміського села Угринів.

 

 

Як розповів начальник відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту ГУНП в Івано-Франківській області Любомир Маланчин, ДТП трапилось через необережність водія.

 

«Цей переїзд не обладнаний шлагбаумом, але були дорожні знаки, які попереджали, що водій наближається до залізничного переїзду. Також працював світлофор, який забороняв рух і керманич повинен був виконувати ці вимоги», – сказав Любомир Маланчин.

 

Досудове розслідування триває.

 

Фото if.dsns.gov.ua, facebook.com/frankivsk.police

14.12.2021

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