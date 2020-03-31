Від четверга обмежать в’їзд в Івано-Франківськ.

Від завтра, 1 квітня в Івано-Франківську обмежать відвідування майданчиків, парків і рекреаційних зон. А від четверга введуть ще жорсткіші заходи. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Зокрема, задля запобігання поширенню інфікування коронавірусом від 1 квітня вводять такі нові обмеження:
обмежено користування дитячими, спортивними та ігровими майданчиками;
обмежено відвідування парків та рекреаційних зон, водних об'єктів;
заборонено розпивати алкогольні та слабоалкогольні напої та розпалювати багаття.
А вже з четверга, 2 квітня, запроваджують обмеження заїзду в місто без необхідності. Навколо Івано-Франківська встановлять КПП, на яких проводитимуть температурний скринінг водіїв.
Порушників дотримання умов карантину каратимуть відповідно до чинного законодавства.
Зазначимо, на сьогодні в Івано-Франківській офіційно зафіксовано 45 випадків захворювання на COVID-19. У лікарнях Франківська почали тестування пацієнтів із пневмонією. Зі 150 проведених експрес-тестів 57 виявилися позитивними. Наразі біоматеріал відправили на ПЛР-дослідження, результатів якого ще очікують.
31.03.2020