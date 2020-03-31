Польський концерн PGNiG виграв суд у «Газпрому».

Тепер російський газовий велетень буде змушений виплатити полякам півтора мільярда доларів.

Польський газовий концерн PGNiG здобув перемогу над російським РАТ «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі. Про це повідомив телеканал TVN24 з покликом на заяву PGNiG. Згідно з пресрелізом, опублікованим на сайті компанії PGNiG, суд ухвалив рішення переглянути цінову формулу придбання газу, який постачає «Газпром» за Ямальським контрактом, зробивши її ближчою до ринкової.

За оцінкою польської сторони, тепер «Газпрому» доведеться виплатити PGNiG приблизно шість мільярдів злотих (близько 1,5 млрд доларів) компенсації за переплату в період з першого листопада 2014 (тобто дати, коли PGNiG подала заявку на перегляд контрактної ціни) до 29 лютого 2020 року.

«Вирок означає, що ціни, сплачені за російський газ за Ямальським контрактом, були занадто високими і неринковими. За рішенням Стокгольмського трибуналу, нова ціна повинна обчислюватися з першого листопада 2014 року», – заявив президент PGNiG Єжи Квенціньський (Jerzy Kwieciński) на спеціальній пресконференції, присвяченій завершенню судового процесу. Він наголосив, що це добрий результат, але «на цьому не завершується наша праця над реалізацією цього рішення».

За словами Квеціньського, отримані від «Газпрому» гроші польське підприємство збирається, окрім іншого, інвестувати в диверсифікацію систем газопостачання та розвиток енергетичних систем, які не спричиняють викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Нагадаємо, що Ямальський договір на постачання газу, підписаний компаніями «Газпром» і PGNiG в 1996 році, передбачає обсяг поставок російського газу до Польщі близько 10,2 млрд кубометрів на рік. При цьому, відповідно до умов договору «бери або плати», концерн PGNiG зобов'язаний оплачувати як мінімум 8,7 млрд кубометрів газу на рік, навіть якщо не потребує таких обсягів поставок. У той же час за кожною стороною зберігається право вимагати перегляду чинних цін на газ у разі, якщо компанії здасться, що вони не відповідають ринковим. Саме цим правом і скористалася компанія PGNiG у листопаді 2014 року. Позов проти «Газпрому» польський концерн скерував до арбітражного суду в Стокгольмі в лютому 2016 року.