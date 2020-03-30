На Львівщині розпочали масово тестувати тих, хто повернувся з-за кордону.



У Пустомитівському районі сьогодні розпочали роботу 4 мобільні групи (до складу групи входять сімейний лікар і медична сестра), які проведуть експрес-тестування за визначеними маршрутами. Масове тестування осіб, які повернулися з країн поширення COVID-19, розпочали відповідно до розпорядження Обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації на Львівщині.

Медичним працівникам провели інструктаж із техніки безпеки та забезпечили їх усіма засобами індивідуального захисту та транспортом у повному обсязі, – запевнили у пресслужбі ЛОДА.

Швидкі тести проводитимуть для мешканців Львівщини, які повернулись в Україну протягом двох останніх тижнів, а також тим, хто контактував із хворими на коронавірус, – уточнив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько.

«Плануємо тестувати всіх осіб, які повернулися з-за кордону і перебувають на домашній самоізоляції. Також тестуватимемо всіх осіб, які контактували з пацієнтами із підтвердженим діагнозом коронавірус. Безкоштовним експрес-тестуванням охопимо також медичних працівників. У планах – тестувати водіїв, продавців та інші категорії, які контактують з людьми, адже такі особи в групі ризику. Перші тестування вже розпочали сьогодні в Пустомитівському районі, завтра-післязавтра будуть в інших районах», – розповів Васько.

Особам, яким проводитимуть тестування, вручать пам’ятку про необхідність самоізоляції та роз’яснять персональну відповідальність за її порушення, буде сформовано групи ризику поширення інфекції.

Перелік осіб, які повернулися в Україну, сформував департамент охорони здоров’я ЛОДА. Ці списки також передали поліції для забезпечення та перевірки дотримання умов самоізоляції громадян на карантині.

За словами керівника департаменту охорони здоров’я, у розпорядженні фахівців – 6 тисяч експрес-тестів, які надійшли із Китаю. Ще 20 тисяч має надійти від ІТ-кластеру.

Як повідомили у пресслужбі ЛМР, від сьогодні у Львові експрес-тестами на коронавірус тестують водіїв громадського транспорту, медиків і соціальних працівників.

Під час тестування виявили підозру на коронавірусну інфекцію в пацієнтки пульмонологічного відділення 5-ї міської клінічної лікарні та у водійки трамвая. Лікарі відправили необхідний біоматеріал для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), яка зможе достовірно визначити наявність або відсутність коронавірусу.

Усіх пацієнтів і лікарів, які контактували з імовірною хворою, обстежили та ізолювали у приміщенні лікарні.

У водійки трамвая немає жодних симптомів хвороби, зараз у неї взяли матеріал для ПЛР-тесту. Жінку відправлять додому для обсервації під контроль сімейного лікаря, а всім водіям електротранспорту також проведуть тестування.