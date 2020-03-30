Ціна на нафту впала до 20 доларів.

Так дешево нафта не коштувала вже 18 років.

На тлі пандемії коронавірусу ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 3,9 відсотка, ф'ючерси марки Brent подешевшали на 4,9 відсотка. Барель WTI на азійських біржах у понеділок торгується за 19,92 долара, барель Brent – за 23,25 долара. Так дешево нафта коштує вперше з 2002 року. Про це повідомив інформаційний бізнес-портал Investing.com.

Схожим чином виглядає ситуація на лондонській біржі ICE. Ціна на травневі ф'ючерси нафти марки WTI впала на 3%. Згідно з останньою інформацією, барель WTI продається в Лондоні за $20,8. На мінімумі в ході торгів на Лондонській біржі її ціна досягала $20,06. На 3% також впала вартість Brent, до $23,7 за барель.

Нагадаємо, що з початку року вартість нафти впала приблизно на 60%. Приводом для цього став розвал угоди ОПЕК+, в рамках якої Саудівська Аравія запропонувала додатково скоротити видобуток нафти на 1,5 млн барелів на добу, щоби підтримати економіку в зв'язку з пандемією коронавірусу. Росія виступала за те, щоб залишити обсяги видобування на попередньому рівні.