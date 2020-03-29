"Вбивайте мене": Жінку з Буковини вимусили каятися через поширення COVID-19.

 

Жінка із села Колінківці на Буковині – правдоподібно, один із перших "нульових пацієнтів" із коронавірусною інфекцією в Україні – записала відео з каяттям перед земляками. Пані Єлизавета у своєму відео повідомила, що чула про погрози з боку односельчан і тривожиться за життя родини.

 

 

Як повідомляє видання Obozrevatel, мешканка Колінківців нещодавно повернулася зі заробітків із Італії. Правдоподібно, там вона й підхопила COVID-19. Повернувшись додому, пані Єлизавета брала активну участь у громадському житті Колінківців, зокрема, відвідала збори представників трьох сіл 9 березня, котрі боролися за створення спільної ОТГ, спілкувалася з головою Колінківців.

 

Услід за жінкою заразилися і діти та онуки. Наразі 14 односельчан перебувають у лікарні з коронавірусом. Зліг із лихоманкою і голова села.

 

Місцева влада ізолювала чотири села: Колінківці, Топорівці, Бочківці і Грозненці. У районі виставили блок-пости; всі дороги і лісові стежки перекрито шлагбаумами.

 

 

У своєму відеозверненні пані Єлизавета сказала, що вона страшно жалкує за цю історію й пообіцяла більше ніколи не їздити до Італії на заробітки. Сама жінка вже одужала.

 

Мешканка Колінківців сказала, що чула: люди хочуть спалити її будинок, помститися дітям і внукам. "Не вбивайте їх! Хочете – вбивайте мене, ріжте, рубайте", – звернулася жінка.

 

Вона каже, що сім'я нікуди не виходить і сидить "на сумках", із документами. "Кожну ніч мої діти, як зайченята, не сплять зі страхом, як тільки чують шарудіння у дворі", – плаче жінка.

 

Пані Єлизавета поскаржилася, що вдома немає овочів і хліба, родина доїдає макарони, тому що боїться вийти на вулицю, побоюючись гніву сусідів. Жінка стала на коліна, прохаючи облишити родину. 

 

"Я вас прошу, хочете розправитися – викличте мене в село, убийте, що хочете, те і зробіть, тільки залиште моїх дітей. Повірте, що жодна мама і бабуся не могла принести своїм дітям і онукам такої страшної біди. І вам не хотіла, вибачте мене", – звернулася Єлизавета.

 

У коментарях у соцмережах мешканці села пишуть, що вони вважають поведінку жінки безвідповідальною, але стверджують, що агресії не мають, і звинувачення в спробах спалити дім – безпідставні.

 

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