США вийшли на перше місце за кількістю заражених коронавірусом.

Сполучені Штати обігнали Китай, Італію й Іспанію.

Сполучені Штати вийшли на перше місце в світі за кількістю людей, хворих на COVID-19. Про це повідомило радіо Voice of America, покликаючись на дані Медичного інституту Університету Джонса Гопкінса, що в Балтіморі. Станом на вечір четверга, 26 березня, в США було зареєстровано 81 836 випадків зараження коронавірусом.

Китай, згідно з інформацією Університету, змістився на другу сходинку, там зафіксовано 81 782 випадки зараження. На третьому місці – Італія, в якій на COVID-19 заразилися 80 589 осіб. Далі йдуть Іспанія (57 786), Німеччина (43 938), Франція (29 566) та Іран (29 406).

При цьому, як стверджують науковці Університету Гопкінса, на цей момент смертність від коронавірусу в США в 6,3 раза менша, ніж в Італії (1301 людина померла в США, 8215 – в Італії) і в 2,5 раза менша, ніж в Китаї (згідно з офіційною пекінської статистикою, жертвами COVID-19 в КНР стали 3287 осіб).

Видання The New York Times пише, що до такого стану справ призвела «низка помилок і втрачених можливостей», скоєних керівництвом США. Зокрема, Білий дім посилав суперечливі сигнали щодо масштабу загрози і тих заходів, які країна має намір вжити для протидії коронавірусу. «Навіть після того, як епідемія охопила Китай, американська влада не сприйняли її всерйоз. Не було докладено належних зусиль щодо проведення широкого тестування на вірус. Це залишило країну сліпою на тлі смертельної небезпеки. Відчувалася гостра нестача масок та спеціальних костюмів для захисту лікарів та медсестер, а також систем вентиляції легенів», – пише видання.