Серед хворих на коронавірус на Франківщині – поліцейський і священик.

Серед 11 хворих на коронавірус мешканців Івано-Франківської області, діагноз яких підтвердили ввечері 25 березня, – поліцейський з обласного центру та священик із Надвірнянщини. Про це повідомили сьогодні на брифінгу в ОДА.

Головний санітарний лікар області Руслан Савчук розповів, що стан священика, який перебуває в Надвірнянській лікарні, – середньої важкості, але поліпшується. За словами лікаря, богослужінь хворий останнім часом не проводив, лише брав участь у «невеличкій ході». Коло його контактних осіб визначили.

Ще один інфікований – поліцейський міського відділу поліції Івано-Франківська, який контактував із родиною померлої від коронавірусу 56-річної франківки: допомагав медикам госпіталізувати її чоловіка. Поліцейський перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. У колеги, яка тоді була з ним в одній групі, вірусу не виявили, але вона перебуває в самоізоляції під наглядом лікарів.

Керівник поліції Прикарпаття Володимир Голубош повідомив, що експрес-тестування пройдуть 20 колег правоохоронця, в якого виявили коронавірус. Також провели дезінфекцію в тих приміщеннях, де він бував, – пише «Курс».

Нагадаємо, за даними на 10.00 сьогодні, 26 березня, в Івано-Франківській області підтверджено 16 випадків коронавірусної інфекції.