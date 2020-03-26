Куратор від Коломойського назвав владу безпорадною в боротьбі проти COVID-2019.

 

Український бізнесмен, компаньйон Ігоря Коломойського, один із лідерів парламентської групи "За майбутнє" Ігор Палиця, котрий неформально опікується Волинською областю на час пандемії Covid-19, заявив, що українська влада безпорадна проти коронавірусу.

 

 

Про це Палиця сказав у коментарі "Українській правді".

 

"Найбільше мене вразила безпорадність влади на рівні держави", – ствердив він.

 

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський відбув зустріч із представниками бізнесу, на котрій закликав багатіїв фінансового та організаційно докластися до протидії пандемії коронавірусу. Палиці на зустрічі не було, однак він стверджує, що взяв на себе Волинь "з власної ініціативи".

 

Головна проблема області, з його слів, – це "відсутність в країні необхідних речей та обладнання".

 

Власник компанії TIS Андрій Ставніцер, який курує Одеську область, заявив, що рівень готовності Одещини – нульовий.

 

"Я патріот, але мушу визнати, що готовність – нульова. Якщо все залишиться так, як є, ми втратимо більше людей не від вірусу, а від хронічних та інших захворювань. Ми ризикуємо в перші ж дні напливу пацієнтів залишитися без значної кількості лікарів – без костюмів і умов для роботи вони будуть відмовлятися цим займатися. Обслуговувати ШВЛ, які ми зараз такою титанічною працею збираємо по світу, буде нікому", – сказав він.

 

Найбільше його вразили "розгубленість людей, які мають знати, що робити в таких ситуаціях" і "категоричний пофігізм людей, які продовжують вважати, що карантин не для них, а для італійців чи німців".

 

"Провал в тому місці, в якому у нас повинна бути медицина. Ми раніше думали, що вона просто недосконала, а тепер з'ясували, що її немає. Це досить страшне відкриття", – ствердив Ставніцер.

 

26.03.2020

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