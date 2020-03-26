Російська допомога Італії для боротьби з коронавірусом виявилася пшиком.

На думку італійської преси, Москва таким чином лише переслідує свої політичні інтереси.

80% російських поставок до Італії для боротьби з пандемією коронавірусної інфекції виявилися непотрібними. «Це абсолютно марні або малокорисні для країни речі», – написала газета La Stampa з покликом на неназвані високопоставлені джерела в італійському уряді.

Росія надіслала до Італії обладнання для діагностики захворювання і дезінфекції місцевості. La Stampa порівняла надане Росією з поставками від влади Китаю, яка головним чином привезла до Італії такі необхідні апарати штучної вентиляції легенів і медичні маски.

Джерела видання вважають, що президент Росії Володимир Путін переслідує політичні і дипломатичні інтереси, допомагаючи Італії. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, за їхніми словами, погодився прийняти допомогу, щоб зміцнити особисті відносини з Москвою.

Газета також звертає увагу на те, що всі російські фахівці, які нібито прибули допомагати Італії боротися з пандемією, насправді ї військовиками, а не медиками. «Російські військовики вільно пересуваються територією Італії, за декілька кроків від баз НАТО», – підкреслює La Stampa.

Представники Росії послідовно стверджують, що допомагають Італії безкорисливо і без будь-яких умов. Зокрема, прес-секретар президента Дмитро Пєсков говорив, що Росія не покладає жодних «контрнадій» на те, що за надану допомогу Італія накладе вето на подовження санкцій проти Росії.