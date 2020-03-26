Російська допомога Італії для боротьби з коронавірусом виявилася пшиком.

На думку італійської преси, Москва таким чином лише переслідує свої політичні інтереси.

 

 

80% російських поставок до Італії для боротьби з пандемією коронавірусної інфекції виявилися непотрібними. «Це абсолютно марні або малокорисні для країни речі», – написала газета La Stampa з покликом на неназвані високопоставлені джерела в італійському уряді.

 

Росія надіслала до Італії обладнання для діагностики захворювання і дезінфекції місцевості. La Stampa порівняла надане Росією з поставками від влади Китаю, яка головним чином привезла до Італії такі необхідні апарати штучної вентиляції легенів і медичні маски.

 

Джерела видання вважають, що президент Росії Володимир Путін переслідує політичні і дипломатичні інтереси, допомагаючи Італії. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, за їхніми словами, погодився прийняти допомогу, щоб зміцнити особисті відносини з Москвою.

 

Газета також звертає увагу на те, що всі російські фахівці, які нібито прибули допомагати Італії боротися з пандемією, насправді ї військовиками, а не медиками. «Російські військовики вільно пересуваються територією Італії, за декілька кроків від баз НАТО», – підкреслює La Stampa.

 

Представники Росії послідовно стверджують, що допомагають Італії безкорисливо і без будь-яких умов. Зокрема, прес-секретар президента Дмитро Пєсков говорив, що Росія не покладає жодних «контрнадій» на те, що за надану допомогу Італія накладе вето на подовження санкцій проти Росії.

26.03.2020

До теми

Спекотні екстремуми загрожують 1,2 млрд людей
Глобальне потепління робить потенційно небезпечні спекотні дні частішими – навіть у Європі.
26.03.20 | | Наука
Кадрування притчами
   Маріанна Челецька
У доробку сценариста Ґверри – майже сотня кіноісторій, які стали надбанням нового італійського кінематографа, однак головний сценарій, що розповідає про долю людства, став жертвою тоталітарного режиму радянської системи у 70-х роках ХХ ст.
26.03.20 | | Штука
Упередженість видно в мозку
Альфа-хвилі у мозковій діяльності видають когнітивне спотворення під час ухвалення рішень.
25.03.20 | | Наука
Після коронАвірусу
Михайло САВЧИН
Свобода, демократія і верховенство права в історії людства були найкращими інструментами подолання кризових явищ. І застосування екстраординарних заходів при цьому не можуть атакувати засади конституційної демократії.
24.03.20 | | Україна
ЗЕкономимо на культурі
Андрій ЛЮБКА
Українська культура повертається в свій найприродніший стан – катакомбний, стан хронічного недофінансування і без надії таки сподівання: у цьому стані вона – як риба у воді.
24.03.20 | | Дискурси
Уроки від минулих пандемій для коронавірусу
Сара Ґударці
Як "іспанка" сто років тому, так і SARS у 2002-2003 рр. доводять, що найкращими протиепідемічними заходами є соціальна ізоляція, ефективна комунікація з населенням та міжнародна співпраця. 
24.03.20 | | Наука
Турбовірусний режим
Юрко ТИМЧУК
Пандемія – оптимальний час для того, аби визначити особин, в яких основна частина мозку розташована в куприковій кістці. Огляд подій тижня в Україні.
24.03.20 | | Україна
Оголосіть політичний карантин в Україні!
кир. Святослав
Не піддавайтеся спокусі при помочі карантинних заходів ухвалювати – в момент страждання людей – рішення, які потребують суспільної дискусії, які можуть створити соціальну напругу.
23.03.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.