Досліджувати біоматеріали на коронавірус відтепер зможуть і у Львові.


Фахівці ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» вже розпочали дослідження на предмет наявності коронавірусу у пацієнтів зі Львівщини. Про це сьогодні, 26 березня, розповів директор центру Роман Павлів.

 

 

Обладнання, яке є в розпорядженні центру, годиться для роботи з китайськими системами, а для остаточних результатів на дослідження знадобиться трохи менше ніж доба.

 

«Увесь зібраний матеріал від пацієнтів у нас є, однак тепер ми не відправлятимемо його до Києва, а досліджуватимемо самі. У розпорядженні наших фахівців понад дві тисячі тестів, а в міру їхнього використання надходитимуть нові», – зазначив Роман Павлів.

 

Керівник лабораторного центру також наголосив, що ні експрес-тести, ні тести, зроблені методом ПЛР, жодним чином не впливають на ведення пацієнта та якість його лікування. Адже специфічного лікування хворих на COVID-19 досі немає, тож хворобу лікують залежно від симптомів.

 

 

Нагадаємо, першу партію тестів для виявлення коронавірусу, яка закриває першочергові потреби області, доправили літаком до Львова пізно ввечері 23 березня. Проте у Львівському обласному лабораторному центрі ще перевіряли сумісність отриманих реагентів для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПРЛ) з апаратами лабораторій, які розміщені у Львівській області.

 

Можливість досліджувати у Львові біоматеріали пацієнтів з підозрою на коронавірус дуже на часі. Зазначимо, наразі на Львівщині з підозрою на коронавірус є 115 осіб. У двох пацієнтів – позитивний результат. Одна особа перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 5 нових "підозрюваних" звернулися до лікарні від 21:45 25 березня до 08:00 сьогодні, 26 березня. Про це повідомила лікарка-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головна позаштатна спеціалістка департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко. Пацієнти – з міста Львова, Нового Роздолу, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

 

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