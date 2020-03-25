У спадкоємця британської корони принца Чарльза виявлено коронавірус.

У його дружина захворювання не виявлено.

 

 

Про те, що тестування принца Чарльза на наявність коронавірусу дало позитивний результат,  повідомив у середу, 25 березня, прессекретар спадкоємця британського престолу. «У нього виявлено легкі симптоми, але його здоров'я залишається добрим, протягом останніх декількох днів він працює з дому, як зазвичай», – йдеться в заяві принцового речника, яку цитує телерадіокомпанія ВВС.

 

На цей момент 71-річний Чарльз перебуває в своїй резиденції в Шотландії разом з дружиною Камілою, герцогинею Корнуольською. Вона також була перевірена на коронавірус, але захворювання у неї не виявлено.

 

У самоізоляцію принц відправився з власної волі через кілька днів по тому, як стало відомо про зараження князя Монако Альбера II, з котрим Чарльз недавно мав безпосередній контакт. Хоча прессекретар заявив, що поки що точно не встановлено, за яких саме обставин заразився принц-спадкоємець. «Від кого саме принц заразився, встановити неможливо, з огляду на велику кількість заходів, в яких він взяв участь в останні тижні, виконуючи свої громадські обов'язки», – зазначив речник принца.

 

Останній публічний захід за участі принца Чарльза відбувся 12 березня. На церемонії в Лондоні вручали нагороди благодійної організації The Prince's Trust. Того дня принц-спадкоємець потрапив в кілька незручних ситуацій, вітаючи гостей. Він періодично забував про змінені через коронавірус правила етикету, які зобов'язують членів королівської родини відмовитися від рукостискань.

 

Британська королева Елізабет II, якій 93 роки, перебралася до замку Віндзор минулого тижня. Це сталося після того, як у одного з працівників Букінґемського палацу виявили коронавірус.

 

Загалом у Великій Британії з початку епідемії виявлено понад вісім тисяч інфікованих, понад 400 осіб померли. Уряд в понеділок оголосив загальнонаціональний карантин.

25.03.2020

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