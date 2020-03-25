Посли G7 поцікавились у Єрмака новим форматом переговорів із бойовиками.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із послами країн "Групи семи" для того, аби обговорити з ними хід переговорів у Мінську та боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Банкової.

"Очільник Офісу Президента України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Також Андрій Єрмак розповів про зустріч Тристоронньої контактної групи, яка відбулася 11 березня в Мінську", – поінформували в ОП.

Нагадаємо, 11 березня Андрій Єрмак на переговорах у Мінську парафував домовленість про створення при політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, до котрої мало би ввійти по 10 представників від офіційного Києва та ОРДЛО. То перша спроба втілити поступку, котрої Москва вимагає від України вже майже шість років: приступити до прямих переговорів "учасників внутрішньоукраїнського конфлікту".