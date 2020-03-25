Німеччина приймає хворих на COVID-19 з Італії і Франції.

 

Їх лікуватимуть у клініках Дрездена та Ляйпціґа.

 

   

 

У вівторок, 24 березня, до летовища Ляйпціґ-Галле прибув літак італійських ВПС з вісьмома італійськими хворими на COVID-19. Напередодні у ФРН погодилися на прохання уряду Італії взяти на лікування італійців, хворих на викликану новим коронавірусом хворобу. Про це повідомила німецька телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву керівника уряду німецької землі Саксонія Міхаеля Кречмера (Michael Kretschmer).

 

Саксонський уряд погодився розмістити хворих у лікарнях Дрездена та Ляйпціґа, які повідомили про наявність ресурсів та готовність прийняти додаткових пацієнтів. «Це дуже важливий знак, що ми також можемо допомагати іншим», – заявив Кречмер і додав, що це також дасть можливість краще вивчити хворобу та шляхи її лікування. У Саксонії станом на 24 березня було зафіксовано 917 випадків інфікування коронавірусом, троє людей загинуло від викликаної ним хвороби.

 

Це не перші закордонні хворі на COVID-19, яких прийняли німецькі лікувальні заклади. Напередодні в університетську клініку федеральної землі Саар в Гомбурзі було доставлено п'ятьох пацієнтів зі сусіднього французького регіону Ґранд-Ест, котрі мали важкі симптоми, викликані коронавірусом. Ще раніше уряди земель Баден-Вюртемберґ, Саар і Рейнлянд-Пфальц запропонували Парижу забрати на лікування частину тяжкохворих, щоб трохи розвантажити лікарні східних реґіонів Франції.

 

 

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