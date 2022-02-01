Автовиробник Daimler змінив назву на Mercedes-Benz Group.

Концерн оголосив про намір зосередитися на виробництві електромобілів.

У вівторок, першого лютого, легендарний німецький автовиробник Daimler AG офіційно змінив назву. Відтак він зватиметься Mercedes-Benz Group AG. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutche Welle.

Усередині компанії перейменування було завершено ще в суботу, рівно через 136 років після того, як 29 січня 1886-го піонер автомобілебудування Карл Бенц (Carl Benz) запатентував винайдений ним перший у світі автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

Рішенням про ребрендинг голова правління корпорації Ола Келленіус (Ola Källenius) завершує масштабну корпоративну реструктуризацію, яка розпочалася наприкінці 2021 року з виокремлення вантажного підрозділу Daimler Truck. Відтоді існують дві окремі компанії, кожна з яких котирується на фондовій біржі. На даний момент Mercedes-Benz зосередився на виробництві легкових автомобілів та мінівенів.

Як заявив Келленіус минулого тижня, для того, щоб підвищити привабливість автовиробника, як логотип компанії використовуватиметься традиційна емблема з трипроменевою зіркою. «Ми бачимо, що за останні 12-18 місяців увага до Mercedes зросла», – підсумував глава правління. За словами Келленіуса, у майбутньому бізнес Mercedes-Benz буде орієнтований на електромобілі. За його словами, якщо дозволять ринкові умови, штутґартський концерн має намір повністю перейти на їхнє виробництво вже до кінця поточного десятиліття.

За оцінками експертів, Mercedes-Benz – один із найдорожчих автобрендів світу. Торік, наприклад, американська консалтингова фірма Interbrand оцінила його у 51 мільярд доларів США. У цьому сегменті його випереджає лише японський конкурент Toyota. А очолюють рейтинг найдорожчих брендів світу американські велетні Apple та Amazon.