Пролітаючи над:.. Каплиця Боїмів

Ігор МАРТИНІВ

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Сьогодні це знаменита Каплиця Боїмів у Львові, яку вдалося відзняти не лише ззовні, а й зі середини

 

Каплиця Боїмів – одна з найкращих пам'яток пізнього Ренесансу у Львові, збудована 1615 року на території тогочасного міського цвинтаря, поблизу Латинського собору. Тут поховали 14 осіб з династії Боїмів.

 

З 1969 року сакральна споруда є відділом Львівської галереї мистецтв і відкрита для відвідувачів.

 

Західний фасад каплиці оздоблений біблійними сюжетами, зокрема верхній ярус зображає Страсті Христові. На північній стіні один із найкрасивіших львівських барельєфів — «Юрій Змієборець».

 

Завдяки майстерності архітекторів, зсередини каплиця видається значно більшою і вищою, аніж ззовні. Вівтар, окрім Страстей Христових, зображає події в Гетсиманському саду, апостолів, янголів та «Страшний Суд».

 

 

 

Одна із найхарактерніших особливостей споруди – фігура скорботного Христа на куполі. Напис під скульптурою: «Перехожий, зупинись і подумай, чи твоє страждання є більшим, ніж моє».

 

23.03.2020

До теми

На острові Люпи
Анастасія Канарська
Нашарування кіно й театру, пластики, тонкого психологізму ̶ й усе це під незмінною батутою батька, деміурга цього дійства, який коментує, розставляє акценти, задає ритм, є діджеєм на цьому острові краси та декадансу.
23.03.20 | | Штука
Прісна вода під морем
Великі запаси питної води розташовані перед узбережжям Нової Зеландії.
21.03.20 | | Наука
Світ – порожній сабвей
Василь МАХНО
з прохання чашу мимо пронести бо в’їхавши у місто на ослиці всі брами позамикано й світи
21.03.20 | | Дискурси
Вірус безкоштовної культури
Орися ГРУДКА
У час спільного ворога організації раптом зняли заслони з інтелектуальної власності всупереч економіці, якій зараз і так недобре ведеться
21.03.20 | | Дискурси
Що робиться з ціною на нафту?
Максим МУЛЯР
Уже за перший квартал цього року ціни нафти впали на 60 відсотків. Щобільше, аналітики ринку очікують, що на тлі поширення коронавірусу і так званої нафтової війни Росії і Саудівської Аравії ціни продовжать падіння.
20.03.20 | | У світі
Відкороновування музикою
Марта Кузій-Андрущак
Ми одночасно отримали нещоденну можливість жити в феноменальний час, у якому всі нараз відчуваємо житейське ritardando/сповільнення, де перехід в sostenuto/стримання є невідворотним. За мить і синкопи почнуться, і несподівані акценти вигулькнуть, і увагу нашу привернуть інші голоси й теми… – цікаво ж, ну!
20.03.20 | | Штука
Навіть немовлята відчувають граматику
Діти, яким вісім місяців, вже розуміють різницю між лексемами та словами-функціями.
20.03.20 | | Наука
Судова Вишня у щоденнику ксьондза Буковського
Мар'ян ХОМЯК
«Щоденник державного в'язня с.п. ксьондза Вінцентія Буковського, плебана», судововишнянський епізод (1848 рік)
20.03.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.