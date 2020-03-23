Пролітаючи над:.. Каплиця Боїмів

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Сьогодні це знаменита Каплиця Боїмів у Львові, яку вдалося відзняти не лише ззовні, а й зі середини

Каплиця Боїмів – одна з найкращих пам'яток пізнього Ренесансу у Львові, збудована 1615 року на території тогочасного міського цвинтаря, поблизу Латинського собору. Тут поховали 14 осіб з династії Боїмів.

З 1969 року сакральна споруда є відділом Львівської галереї мистецтв і відкрита для відвідувачів.

Західний фасад каплиці оздоблений біблійними сюжетами, зокрема верхній ярус зображає Страсті Христові. На північній стіні один із найкрасивіших львівських барельєфів — «Юрій Змієборець».

Завдяки майстерності архітекторів, зсередини каплиця видається значно більшою і вищою, аніж ззовні. Вівтар, окрім Страстей Христових, зображає події в Гетсиманському саду, апостолів, янголів та «Страшний Суд».

Одна із найхарактерніших особливостей споруди – фігура скорботного Христа на куполі. Напис під скульптурою: «Перехожий, зупинись і подумай, чи твоє страждання є більшим, ніж моє».