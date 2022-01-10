У Вірменському костелі в Городенці відремонтували дах.

У Городенці на Івано-Франківщині завершили протиаварійне перекриття даху найдавнішої пам’ятки архітектури міста – Вірменського костелу. Це дасть змогу продовжувати протиаварійні роботи та підготувати недіючий храм до комплексної реставрації, повідомила Городенківська міська рада.

«Над проєктом працювали весь 2021 рік. І на сьогодні ремонтні роботи з усунення аварійності частини даху, яку необхідно було зробити в першу чергу, завершені. Але ми не плануємо обмежуватися лише цим проєктом, більше того, є амбітна мета — усунути аварійний стан будівлі в цілому та розпочати його реставрацію», – повідомила керівниця відділу проєктів та міжнародного співробітництва Городенківської громади Марія Здріла.

Ініціативу втілюють у межах Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яку реалізує асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна».

За словами Марії Здріли, основна мета проєкту полягає у створенні умов для збереження і популяризації Вірменського костелу в Городенці як частини історико-культурної спадщини Карпатського регіону.

Торік Вірменський костел детально обстежили пам’ятки працівниками науково-реставраційного управління Івано-Франківської області для складання акта технічного стану об’єкта культурної спадщини місцевого значення. До роботи також залучили фахівців кафедри реставрації «Львівської політехніки».

Далі на сесії Городенківської міської ради костел внесли до переліку майна комунальної власності громади. Депутати вважають, що з часом костел стане окрасою Городенки і релігійно-туристичним магнітом.

«Вірменський костел є справжньою окрасою міста. Однак будівля в теперішній час перебуває в критично аварійному стані і є великий ризик її руйнування через замокання, тому і виникла ідея проєкту. Це дозволить не тільки зберегти пам’ятку, а й використовувати її як туристичну атракцію, а в майбутньому створити на її базі музей сакрального мистецтва», – повідомив голова Городенківської громади Богдан Кобилянський.

Вірменський костел у Городенці став торік однією з дев’яти пам’яток на території Городенківської громади, підібраних для туристичного маршруту, у межах проєкту «Пінзель. Return». Іншими «магнітами» маршруту визначили костел Святого Михайла у селі Михальче зі скульптурами Георга Пінзеля, церкву Святого Миколая Чернецького у селі Семаківці, міст-віадук, синагогу, церкву Успіння Пресвятої Діви Марії.

Команда проєкту виграла ґрант «Українського культурного фонду» у межах програми «Культура. Туризм. Регіони» на суму 623 тисячі 446 гривень. За ці кошти розробляють брендування маршруту, путівники, вебсторінку, а також мають виготовити маркетингову, сувенірну та промоційну продукцію, пов’язану із пам’ятками.

Для довідки. Вірменський костел (роки спорудження 1686 – 1706) — найстаріша збережена будівля міста Городенки на Івано-Франківщині. Після отримання містом магдебурзького права у 1668 році до Городенки почали активно переселятися вірмени. Вони понад сто років займалися торгівлею в місті та околицях. Символом присутності заможної вірменської громади в місті став побудований в 1706 році вірменський костел. Подвір’я храму було досить великим, на його території був вірменський цвинтар. Храм та його подвір’я були обгороджені високим муром з красивими воротами. Товсті стіни, високо розташовані вікна, над вхідними дверима балкон. Основний фасад храму підпертий потужними контрфорсами, що виступають у нижній частині стін на два метри. Зате внутрішнє оздоблення храму славилося пишнотою та багатством. У 1779 році був дуже пограбований, не було навіть келиха для відправи меси. В 1811 році у храмі було змонтовано орган. Під час комуністичного режиму костел слугував складом. Костел потребу реставрації, надалі тут планують відкрити музей сакрального мистецтва.

Фото facebook.com/horodenka.official, kurs.if.ua