У Добромилі випадково знайшли рідкісну пам'ятку архітектури.

 

"У 20-х числах квітня в часі робіт по ремонту площі Ринок у Добромилі стався обвал у підземне приміщення. Щоб зʼясувати усе на місці, була організована поїздка у Добромиль за участю досвідченого археолога архітектури пана Юрія Лукомського", – повідомили у Товаристві охорони пам’яток історії та культури.

  

Відповідно до висновку Юрія Лукомського, провалене під час реконструкційних робіт цегляне склепіння поблизу будинку на площі Ринок,14 у Добромилі (Самбірський район Львівської області) є реліктом так званого передпоріжжя – підземної пивниці, влаштованої перед фасадом приринкової кам’яниці. Під час обстеження місця провалу зафіксували окремі особливості цегляного приміщення передпоріжжя, виявили з нього прохід у старіше, муроване з каменю. 

 

 

"Можна констатувати локалізацію на площі Ринок у Добромилі різночасового комплексу передпоріж, який функціонував і розвивався впродовж ранньомодерного, а, можливо, і пізньосередньовічного періодів розвитку міста", – йдеться у висновку оприлюдненому ЛОО Українське товариство охорони пам'яток історії та культури.

 

Зокрема, даними Юрія Лукомського, у в одній частині передпоріжжя виявили цеглу, типову для ХVІІ – ХVІІІ ст, в іншій – для ХVІІІ – ХІХ ст.

 

 

"Збережені у такому сухому стані передпоріжжя є рідкісними пам’ятками архітектурно-археологічної спадщини історичних міс Європи. В майбутньому ці об’єкти повинні бути відреставрованими, музеєфікованими  та використаними для збагачення інсторико-архітектурного серидовища живими свідками тяглості розвитку та самобутності Добромиля", – вважає Юрій Лукомський.

 

Він рекомендує наразі законсервувати знахідку, оскільки під час воєнного стану складно провести фундаментальні архітектурно-археологічні дослідження, а гілку запроєктованої дощової каналізації перемістити. Археолог також пропонує змінити планування вулиці, аби дорожнє полотно було під ухилом від південного та північного узбіччя.
 

02.05.2023

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