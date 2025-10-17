Трамп змінив позицію щодо постачання «Томагавків» Україні після розмови з Путіним.

Як стверджує Bloomberg, Трамп дав зрозуміти, що більше не схильний ділитися ракетами з Києвом.

 

 

Після телефонної розмови з російським диктатором Путіним президент Сполучених  Штатів Дональд Трамп озвучив зміну свою позицію щодо постачань Україні крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg.

 

«Тон Трампа у четвер був іншим. Він, мабуть, дав зрозуміти, що не схильний ділитися ними (ракетами Tomahawk, – ред.) з Києвом після обговорення цієї теми з Путіним», – йдеться в публікації Bloomberg. За версією аґенції, це свідчить про бажання американського президента «дати дипломатії ще один шанс, перш ніж санкціонувати більш аґресивні кроки проти Москви, хоча його зусилля досі не увінчалися успіхом».

 

Під час брифінгу в Білому домі Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про «Томагавки» для України, зазначив: «У нас їх багато, але вони нам потрібні. Я маю на увазі, що ми не можемо виснажувати свої запаси, враховуючи інтереси нашої країни».

 

Водночас Bloomberg цитує президента України Володимира Зеленського, який припустив, що саме загроза застосування «Томагавків» надихнула Путіна сісти за стіл переговорів. «Ми вже бачимо, що Москва поспішає відновити діалог, щойно чує про “Томагавки”», – написав Зеленський у соцмережах.

 

17.10.2025

