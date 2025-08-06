Трамп планує вже наступного тижня зустрітися з Путіним.

Опісля він має намір організувати тристоронню зустріч Трамп-Зеленський-Путін.

 

 

Президент США Дональд Трамп має намір вже наступного тижня особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила газета The New York Times з покликом на два джерела, знайомі з планами американського президента. Після цього Трамп хоче організувати тристоронню зустріч, у якій братимуть участь він сам, Путін та президент України Володимир Зеленський.

 

У середу, шостого серпня до Москви прилітав спецпосланець Трампа Стівен Віткофф. Він провів зустріч із Путіним, яка тривала майже три години. Жодних заяв за підсумками зустрічі не було зроблено. Своєю чергою президент США у своїй соцмережі Truth Social назвав зустріч «продуктивною», зазначивши, що було досягнуто «значного поступу», але жодної конкретики при цьому не навів.. Помічник російського лідера Юрій Ушаков назвав цю зустріч «корисною та конструктивною».

 

Зразу ж після зустрічі Віткоффа з Путіним Трамп провів телеконференцію, в якій взяли участь Володимир Зеленський, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та Стів Віткофф. Під час розмови Трамп і озвучив свій план зустрітися з Путіним.

 

Володимир Зеленський підтвердив факт телефонної розмови з Трампом та участь у ньому європейських лідерів. «Наша спільна позиція з партнерами чітка: війна має завершитися. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено у Москві», – повідомив президент України.

06.08.2025

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