Трамп заявив, що відбудеться тристоронній саміт США–Україна–Росія.

Водночас він висловив сумнів у ймовірності двосторонньої зустрічі Зеленського з Путіним.  

 

 

Інтернет-газета The Daily Caller провела годинне інтерв'ю з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Господар Білого дому розповів про свій план припинення російсько-української війни кореспондентові Рейґану Різу (Reagan Reese). Трамп запевнив, що готовий допомогти з гарантіями безпеки для України, «навіть якщо це передбачає американську повітряну підтримку, щоб зупинити війну». Водночас Трамп висловив занепокоєння щодо того, що подальша участь США стане відходом від його концепції America First («Америка понад усе»).

 

Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що відбудеться тристороння зустріч за участю лідерів Росії та України, а також самого Трампа. При цьому він висловив сумніви, що відбудеться двостороння зустріч українського президента Володимира Зеленського і російського диктатора Владіміра Путіна без участі президента США. «Двостороння – не знаю, а тристороння відбудеться», – запевнив Трамп. Про можливі терміни та місце проведення зустрічі він нічого не сказав.

 

Президент США повторив, що розраховував на швидке завершення конфлікту з огляду на свої добрі стосунки з Путіним. Однак, як він наголосив, можливо, сторони ще не готові до миру. Він порівняв Росію та Україну з дітьми, що б'ються на майданчику.

 

«Я кажу, я використовую аналогію. Я використовував її кілька разів. У вас є дитина, і є ще одна дитина на дитячому майданчику, і вони ненавидять одне одного, і вони починають чубитися, чубитися й чубитися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони б уже й раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді їм доводиться трохи поборотися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей мертві», – пояснив свою точку зору Трамп.

 

Трамп також торкнувся теми гарантій безпеки для Києва. Він наголосив, що американські солдати не будуть відряджені до України, а забезпечуватимуть гарантії переважно європейські країни. США, за словами президента, готові допомогти у разі потреби, зокрема повітряною підтримкою.

 

«Послухайте, я хотів би, щоб щось вирішилося. Вони не наші солдати, але щотижня гине від п'яти до семи тисяч переважно молодих людей. Якби я міг це зупинити і час від часу літати в повітрі літаком, це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли. Вони, знаєте, їм це певною мірою потрібно, і ми б їм допомогли, якби змогли щось зробити», – сказав американський президент.

 

Також Трамп зазначив, що Сполучені Штати за його адміністрації не відправляють зброю безпосередньо Україні, а продають її країнам НАТО, які своєю чергою постачають її Україні.

 

The Daily Caller – це правий новинно-аналітичний веб-сайт. Його заснували одіозний політичний коментатор Такер Карлсон та політолог Ніл Патель (Neil Patel) 2010 року. У червні 2020 року Карлсон покинув видання, а Патель викупив частку Карлсона, щоб стати мажоритарним власником.

 

31.08.2025

