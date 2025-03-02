Макрон взяв на себе ініціативу українсько-американського замирення.

Він закликав усі сторони заспокоїтися, «продемонструвати взаємну повагу та вдячність, щоб рухатися вперед».

Президент Франції Емманюель Макрон взяв на себе ініціативу переконати американського колегу Дональда Трампа помиритися з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Макрон уже встиг поговорити телефонічно і з Трампом, і з Зеленським та закликати всіх до спокою після п'ятничного конфлікту в Білому домі.

«Я думаю, що, з огляду на нервове виснаження, нам усім потрібно заспокоїтися, виявити взаємну повагу та вдячність, щоб ми могли рухатися вперед конкретно. Тому що те, що поставлено на карту, надто важливе», – заявив Макрон в інтерв'ю кільком французьким газетам.

Макрон розповів, що поговорив також із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Європейської ради Антоніо Коштою (António Costa) та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Він розповів, що разом з британським прем’єром Стармером взяв на себе ініціативу переконати Трампа, представивши йому план розміщення миротворців в Україні, не поспішати з припиненням вогню та запропонувати Києву гарантії безпеки. «Якби Вашінґтон погодився підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України, то його (Вашінґтона, – ред.) здатність геостратегічного стримування щодо Росії, Китаю тощо зникла б того ж дня», – застеріг французький президент.

За словами Макрона, Зеленський готовий «відновити діалог» зі Сполученими Штатами, у тому числі щодо угоди про природні ресурси України. «Однозначно – доля Америки бути поруч з українцями, у мене немає в цьому жодних сумнівів. Те, що Сполучені Штати зробили за минулі три роки, цілком відповідає їхнім дипломатичним і військовим традиціям. Я хочу дати зрозуміти американцям, що відмежування від України не в їхніх інтересах», – цитує французького президента газета La Tribune Dimanche.

Макрон також заявив, що Росія Путіна становить як ніколи екзистенційну небезпеку для Європи. «На наших кордонах переозброєна та аґресивна Росія. Він (Путін, – ред.) здійснює терористичні дії та масштабні кампанії дезінформації в Європі. Я переконаний, що якщо господаря Кремля ніхто не зупинить, він обов’язково нападе на Молдову і, можливо, далі на Румунію. Тож не шукайте собі інших ворогів. На карту поставлена ​​наша безпека», – наголосив Макрон.