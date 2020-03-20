Від COVID-19 померло вже 10 тисяч хворих.

З початку епідемії коронавірусної інфекції COVID-19 в усьому світі померли не менше 10038 хворих, повідомляє університет Джонса Гопкінса. За минулу добу число жертв зросло більш, ніж на тисячу, що стало максимальним приростом за всю епідемію.

В Італії вчора загинули 427 осіб, загальна кількість померлих – 3405 осіб – перевищила кількість жертв коронавірусу в Китаї (3248 хворих).

Італія займає другу позицію за кількістю діагностованих захворювань – понад 41 тисячі, в Китаї – майже 81 тисяча, далі Іспанія (20,4 тисячі), Ірані (19,6 тисяч), Німеччині (16666), США (14,4 тисячі) та Франції (майже 11 тисяч).

Однак, кількість діагностованих захворювань на нинішньому етапі розвитку пандемію стає радше функцією проведених тестувань, і не завше відображає реальні масштаби захворювання, навіть у його симптомній формі. Особливо яскраво це видно на прикладі України, але це загальносвітова проблема – хоч і ВООЗ наполягає на масовому тестуванні, а приклад Во вказує на його ефективність, навіть враховуючи немалі кошти, необхідними на його проведення.

В Італії наявність коронавірусу підтверджується в 22% проведених тестів (ними охоплено 3‰ населення, при чому ці цифри дуже різняться в різних реґіонах: від 8% і 9‰ у Венето до 38% і 5% у Ломбардії), в Пд.Кореї – лиш в 2,7% (охоплено 6‰), в сусідній Польщі – 3% (при 0,3‰ охоплених). В Європі найвищі показники (правда, німецьких даних нема) охопленості населення тестами в Норвегії (6‰ при 0,5% позитивних результатів) та Ісландії (6‰ і 1%), найнижчі — в Україні: 0,008‰ охоплених, з у 8% підтверджено наявність коронавірусу. Очевидно, що в такій ситуації кращим показником розповсюдженості епідемії стає смертність від неї.

Про летальність COVID-19 на даному етапі можна говорити тільки в її китайській іпостасі: трохи більше 5% у Вухані, де смерті від коронавірусу фіксувалися краще від випадків захворювання, та 0,9% в Китаї поза Хубеєм. Вчора в Китаї коронавірус виявили ще у 39 осіб (всі поза Хубеєм), троє померли (двоє з них у Вухані). У Вухані залишається 6 тисяч хворих на COVID-19, третина з них – у важкому стані.

Поточна смертність (відношення числа смертей до зафіксованих випадків захворювання) в Ломбардії становить 11% (одинадцять відсотків), в Італії в цілому – 8,3% і ця цифра буде зростати, оскільки поточна летальність (відношення числа смертей до завершених випадків) становить 43%. В Україні поточна смертність через обмежену кількість тестувант теж становить 11%, поточна летальність — 75%.

В Ірані поточна смертність — 7,3%, в Іспанії – 5,1%, у Франції — 3,4%, Великій Британії — 4,4%, натомість в Німеччині та Австрії – 0,3%. В діапазоні одного - півтора відсотка цей рівень зафіксовано в Пд.Кореї, США, Швейцарії.

В Польщі зафіксовано 378 випадків COVID-19 (6 смертей), за минуну добу ця кількість збільшилась на 24%, в Словаччині - 124 випадки (17% збільшення), в Угорщині – 86 випадків (+16%) і 3 смерті, в Румунії – 306 (+31%), в Молдові – 49 випадків і одна смерть, в Білорусі – 69 випадків (+35% за нинішню добу), в Росії – 253 випадки (+35% за вчорашню добу).