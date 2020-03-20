Пом’янути Ярослава Федоришина можна, запаливши свічку у вікні.

Усі, хто хоче вшанувати пам'ять директора театру «Воскресіння» Ярослава Федоришина, можуть запалити свічку пам’яті про нього на своєму вікні сьогодні, 20 березня, о 19.00. Про такий спосіб ушанування просять у театрі.

Водночас родина і колектив театру закликають усіх утриматися від відвідування парастасу та похорону митця через ситуацію з поширенням коронавірусу. Родичі просять із розумінням поставитися до цього прохання.

Після завершення періоду пандемії буде проведена окрема церемонія вшанування пам’яті легендарного заслуженого діяча мистецтв України Ярослава Федоришина, – додали у Львівському академічному духовному театрі «Воскресіння».

Парастас відбудеться сьогодні, 20 березня о 19.00 у соборі Святого Юра. Церемонія похорону-панахида відбудеться завтра, 21 березня о 11.00 – із собору Святого Юра. Ярослава Федоришина поховають на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, Ярослав Федоришин помер сьогодні вночі на 65-му році життя.