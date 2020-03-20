

У ніч на 20 березня у Львові помер директор театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин. Про це повідомив на fb-сторінці заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Ярослав Федоришин з Андрієм Москаленком на фестивалі "Золотий лев". Фото: facebook.com/andriy.moskalenko

«Сумна звістка цієї ночі... помер наш директор театру Воскресіння Ярослав Федоришин. У це складно повірити, адже, здавалося б, ще зовсім нещодавно пан Ярослав організовував вже 30-й театральний фестиваль "Золотий лев" і, як завжди, йшов на чолі ходи... Вічна память!» – написав Москаленко.

Про смерть колеги та друга повідомив також театральний режисер і продюсер Сергій Проскурня.

«Друзі, колеги, усі, хто не вміє жити без Театру. В нас біда...

Вночі відлетіла у небеса душа нашого друга, феноменального у своїй театральності Ярослава Федоришина.

Дякую Галині Дмитрівні Коростецькій — колезі та незмінній помічниці Славчика, що біль і горе у перші хвилини передала мені.

Така от біда...

Думаю, що театр «Воскресіння» тепер стає символом воскресіння духу, головним талановитим дітищем Ярослава Федоришина.

Ох... співчуттями хіба що допоможеш у плачах... Болить...» – написав він.

Подробиці про дату та місце поховання Ярослава Федоришина буде оприлюднено згодом.