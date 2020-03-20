У ніч на 20 березня у Львові помер директор театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин. Про це повідомив на fb-сторінці заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
Ярослав Федоришин з Андрієм Москаленком на фестивалі "Золотий лев". Фото: facebook.com/andriy.moskalenko
«Сумна звістка цієї ночі... помер наш директор театру Воскресіння Ярослав Федоришин. У це складно повірити, адже, здавалося б, ще зовсім нещодавно пан Ярослав організовував вже 30-й театральний фестиваль "Золотий лев" і, як завжди, йшов на чолі ходи... Вічна память!» – написав Москаленко.
Про смерть колеги та друга повідомив також театральний режисер і продюсер Сергій Проскурня.
«Друзі, колеги, усі, хто не вміє жити без Театру. В нас біда...
Вночі відлетіла у небеса душа нашого друга, феноменального у своїй театральності Ярослава Федоришина.
Дякую Галині Дмитрівні Коростецькій — колезі та незмінній помічниці Славчика, що біль і горе у перші хвилини передала мені.
Така от біда...
Думаю, що театр «Воскресіння» тепер стає символом воскресіння духу, головним талановитим дітищем Ярослава Федоришина.
Ох... співчуттями хіба що допоможеш у плачах... Болить...» – написав він.
Подробиці про дату та місце поховання Ярослава Федоришина буде оприлюднено згодом.
Для довідки:
Ярослав Федоришин народився 25 червня 1955 року в селищі Хвойному Аяно-Майського району Хабаровського краю Росії, куди були вивезені його батьки. 1961 року з батьками переїхав у рідне село батька – Надіїв в Івано-Франківській області. Там закінчив школу. Навчався в Харківському інституті мистецтв у класі Всеволода Цвєткова.
1976 року після закінчення інституту приїхав у Львів, де став актором Львівського ТЮГу.
1990 року Ярослав Федоришин закінчив Московський інститут театрального мистецтва, навчався у класі Анатолія Ефроса. Того самого року створив театр «Воскресіння» у Львові.
1991 року закінчив Варшавську школу фільмову (пол. Warszawska Szkoła Filmowa), клас Кшиштофа Зануссі.
1992 року започаткував Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев». Нині фестиваль є членом Міжнародних театральних зустрічей (IETM) та Міжнародної театральної асоціації (IFEA).
20.03.2020