Помер директор театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин.


У ніч на 20 березня у Львові помер директор театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин. Про це повідомив на fb-сторінці заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

 

Ярослав Федоришин з Андрієм Москаленком на фестивалі "Золотий лев". Фото: facebook.com/andriy.moskalenko

 

«Сумна звістка цієї ночі... помер наш директор театру Воскресіння Ярослав Федоришин. У це складно повірити, адже, здавалося б, ще зовсім нещодавно пан Ярослав організовував вже 30-й театральний фестиваль "Золотий лев" і, як завжди, йшов на чолі ходи... Вічна память!» – написав Москаленко.

 

Про смерть колеги та друга повідомив також театральний режисер і продюсер Сергій Проскурня.

 

«Друзі, колеги, усі, хто не вміє жити без Театру. В нас біда...

Вночі відлетіла у небеса душа нашого друга, феноменального у своїй театральності Ярослава Федоришина.

Дякую Галині Дмитрівні Коростецькій — колезі та незмінній помічниці Славчика, що біль і горе у перші хвилини передала мені.

Така от біда...

Думаю, що театр «Воскресіння» тепер стає символом воскресіння духу, головним талановитим дітищем Ярослава Федоришина.

Ох... співчуттями хіба що допоможеш у плачах... Болить...» – написав він.

 

Подробиці про дату та місце поховання Ярослава Федоришина буде оприлюднено згодом.

 

 

Для довідки:

 

Ярослав Федоришин народився 25 червня 1955 року в селищі Хвойному Аяно-Майського району Хабаровського краю Росії, куди були вивезені його батьки. 1961 року з батьками переїхав у рідне село батька – Надіїв в Івано-Франківській області. Там закінчив школу. Навчався в Харківському інституті мистецтв у класі Всеволода Цвєткова.

 

1976 року після закінчення інституту приїхав у Львів, де став актором Львівського ТЮГу.

 

1990 року Ярослав Федоришин закінчив Московський інститут театрального мистецтва, навчався у класі Анатолія Ефроса. Того самого року створив театр «Воскресіння» у Львові.

 

1991 року закінчив Варшавську школу фільмову (пол. Warszawska Szkoła Filmowa), клас Кшиштофа Зануссі.

 

1992 року започаткував Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев». Нині фестиваль є членом Міжнародних театральних зустрічей (IETM) та Міжнародної театральної асоціації (IFEA).

 

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