На Львівщині прощаються із загиблим в авіатрощі 20-річним курсантом.

Сьогодні, 29 вересня, уранці в Харкові відбулося вшанування пам'яті курсанта Віталія Вільхового, який помер від важких травм у лікарні після авіатрощі літака Ан-26. Опісля тіло загиблого гелікоптером доставили до Львова і траурним кортежем – у село Волиця на Сокальщині, повідомили у Сокальській райдержадміністрації.

Фото www.ukrinform.com

Сьогодні у Волиці відбудеться парастас за загиблим, а похорон – завтра, 30 вересня, о 12:00 годині на місцевому цвинтарі.

Зазначимо, Віталій Вільховий народився 27 червня 2000 року в місті Соснівка Сокальського району Львівщини. Закінчив військовий ліцей Героїв Крут у Львові. Під час навчання був заступником командира взводу. Після цього вступив до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Фото https://wz.lviv.ua

20-річний Віталій Вільховий помер від важких травм, отриманих у авіакатастрофі військового літака Ан-26, у Харківській лікарні невідкладної медичної допомоги.

Авіакатастрофа Ан-26 на Харківщині сталася 25 вересня. З 27 людей на борту, серед яких були 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил і семеро офіцерів, одразу після аварії вижили двоє, одним із них і був Віталій Вільховий. Інший врятований зараз перебуває у Харківському військовому шпиталі, його стан задовільний. Наразі серед усіх 26 загиблих вдалося ідентифікувати лише Віталія Вільхового, оскільки інші військові сильно обгоріли і для їхньої ідентифікації необхідна ДНК-експертиза.