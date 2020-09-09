Українці збирають підписи до петиції про пам’ятник Іванові Пулюю у Відні.

На офіційному інтернет-представництві Президента України триває збір підписів до петиції щодо вшанування видатного українського вченого Івана Пулюя закордоном. Зокрема, йдеться про ініціювання встановлення пам’ятника вченому у Відні, а згодом і в Празі, Страсбурзі та хорватському місті Рієка.

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Петицію зареєструвала докторка філософських наук, письменниця та перекладачка Леся Івасюк. Її поданню передувало дослідження публічного простору Відня, де жив і працював Іван Пулюй, та австрійських медій.

«Якщо в колективній пам’яті України ім’я Івана Пулюя поступово відновлюється завдяки зусиллям небайдужих, то в публічному просторі Заходу, зокрема і в Австрії, його, де-факто, не існує», – зазначила Леся Івасюк.

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Попри те, що у 1880 ‒ 1882 роках Пулюй проводив фундаментальні дослідження катодних променів, за які його визнав увесь світ, саме у Віденському університеті, жодних згадок про нього на сайті університету дослідниця не виявила. Немає їх і в аркадному дворі університету, де встановлено монументи і висять пам’ятні дошки світочам світової науки і культури, зокрема й Іванові Франку.

Єдиною згадкою про Пулюя у Відні, якому монархійна влада свого часу пропонувала посаду міністра освіти Австро-Угорщини, є спільна пам’ятна дошка на будинку за адресою Шкодагассе, 9, де він та Пантелеймон Куліш мешкали у 1870 році.

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Авторка петиції доводить, що ініціатива щодо вшанування науковця закордоном має походити від офіційних представників України.

«Якщо українська сторона не виявить ініціативу, то австрійська сама не порушить цього питання», – зазначено у петиції.

У петиції до президента України вказано на необхідність налагодити за допомогою дипломатичних представництв України постійну політику донесення до міжнародної громадськості – насамперед через центральні ЗМІ країн світу – інформації про видатних українців минулого, з урахуванням етнічного, історичного, мовного, освітнього, наукового, культурного, військового та дипломатичного аспектів історії України.

«Розпочати цю міжнародну місію домовленістю з урядами Австрії, Франції, Чехії та Хорватії щодо спорудження Іванові Пулюю пам’ятника на територіях цих країн у містах Відень, Прага, Страсбург та Рієка», – зазначено у документі.

Станом на середу, 9 вересня, петиція збірала аж надто мало голосів: 327 із необхідних 25 тис. Збір підписів триватиме ще 76 днів.