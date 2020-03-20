У Франківську штрафуватимуть за недотримання карантину.



Мер Івано-Франківська звернувся до уряду та Президента з проханням запровадити жорсткіші заходи, зокрема надзвичайний стан на території міста, області й усієї країни. А вже зараз у місті запровадять жорсткіші обмежувальні заходи: поліція, Нацгвардія та Муніципальна варта мають підсилити й забезпечити цілодобове патрулювання вулиць. Про це мер Івано-Франківська Руслан Марцінків написав на своїй fb-сторінці.

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Окрім того, від сьогодні поліція штрафуватиме за порушення карантину на суми від 17 тисяч грн для фізичних осіб і від 34 тисяч для юридичних.

Міська влада має контролювати прибирання вулиць і під'їздів будинків.

Керівництво закладів, які не закрили на карантин (продуктові магазини, аптеки, банки тощо), закликали допускати всередину цих закладів одночасно не більш ніж десяти людей, при цьому між ними має зберігатися дистанція не менш ніж 2 метри.

Марцінків також анонсував закриття стихійних ринків та обмеження роботи продуктових. На ринках хочуть ввести окремий вхід і вихід і пускати на них не більш ніж 10 осіб.

«Є велике прохання до людей, які повернулися з-за кордону і ще не минуло місяця – максимально самоізолюйтеся! Заради безпеки людей навколо, навіть якщо не маєте ніяких симптомів хвороби. Те ж саме стосується усіх мешканців та гостей міста – жорстко дотримуйтеся карантину!» – додав Марцінків.

Нагадаємо, вчора у 56-річної мешканки Івано-Франківська, яка померла в обласній клінічній інфекційній лікарні напередодні, підтвердили захворюваність на коронавірусну інфекцію COVID-2019.

Про це під час проведення спільного засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій і тимчасової обласної протиепідемічної комісії повідомив т.в.о. голови ОДА Віталій Федорів.

Жінка займалася самолікуванням і звернулася по допомогу медиків, коли стан її здоров’я значно погіршився. До інфекційної лікарні вона потрапила у важкому стані. Контактною особою померлої був її чоловік, який повернувся з-за кордону. Він перебував на самоізоляції.

У Франківську штрафуватимуть за недотримання карантину

Мер Руслан Марцінків анонсував жорсткіші заходи в місті, з огляду на смерть франківки

Мер Івано-Франківська звернувся до уряду та Президента з проханням запровадити жорсткіші заходи, зокрема надзвичайний стан на території міста, області й усієї країни. А вже зараз у місті запровадять жорсткіші обмежувальні заходи: поліція, Нацгвардія та Муніципальна варта мають підсилити й забезпечити цілодобове патрулювання вулиць. Про це мер Івано-Франківська Руслан Марцінків написав на своїй fb-сторінці.

Окрім того, від сьогодні поліція штрафуватиме за порушення карантину на суми від 17 тисяч грн для фізичних осіб і від 34 тисяч для юридичних.

Міська влада має контролювати прибирання вулиць і під'їздів будинків.

Керівництво закладів, які не закрили на карантин (продуктові магазини, аптеки, банки тощо), закликали допускати всередину цих закладів одночасно не більш ніж десяти людей, при цьому між ними має зберігатися дистанція не менш ніж 2 метри.

Марцінків також анонсував закриття стихійних ринків та обмеження роботи продуктових. На ринках хочуть ввести окремий вхід і вихід і пускати на них не більш ніж 10 осіб.

«Є велике прохання до людей, які повернулися з-за кордону і ще не минуло місяця – максимально самоізолюйтеся! Заради безпеки людей навколо, навіть якщо не маєте ніяких симптомів хвороби. Те ж саме стосується усіх мешканців та гостей міста – жорстко дотримуйтеся карантину!» – додав Марцінків.

Нагадаємо, вчора у 56-річної мешканки Івано-Франківська, яка померла в обласній клінічній інфекційній лікарні напередодні, підтвердили захворюваність на коронавірусну інфекцію COVID-2019.

Про це під час проведення спільного засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій і тимчасової обласної протиепідемічної комісії повідомив т.в.о. голови ОДА Віталій Федорів.

Жінка займалася самолікуванням і звернулася по допомогу медиків, коли стан її здоров’я значно погіршився. До інфекційної лікарні вона потрапила у важкому стані. Контактною особою померлої був її чоловік, який повернувся з-закордону. Він перебував на самоізоляції.

Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні. Коронавірусну хворобу зафіксовано в таких регіонах:

Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний)

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний)

Київська область – 2 випадки

Донецька область – 1 випадок

Дніпропетровська область – 2 випадки

Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний)

м. Київ – 3 випадки.

Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на COVID-19.