Перший зареєстрований випадок COVID-19 в Галичині – і відразу смертельний.

В Івано-Франківську від коронавірусу померла 56-річна жінка



Міністерство охорони здоров'я повідомило про 21-й випадок захворювання на коронавірус:

Станом на 20:00 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2).

А через пів години МОЗ повідомив: "В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19. Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів".

Жінка захворіла 13 березня, повідомив на брифінгу т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів. У неї була підвищена температура, кашель. 15 березня жінка звернулася до сімейного лікаря, але від шпиталізації відмовилася. Наступного дня викликала швидку, і її доставили до інфекційної лікарні з діагнозом грип А, ускладнений пневмонією; супутні хвороби – ішемічна хвороба серця.

Хвору підключили до апарата штучної вентиляції легень, але вночі 17 березня вона померла.

Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19: аналізи на вірус були відправлені в Київ.

МОЗ повідомило спочатку про результати тесту, потім про смерть. Це була третя смерть від коронавірусу в Україні, дві попередні зафіксовані в Радомишлі (71-річна жінка) та Чернівцях (33-річна жінка).

Чоловік жінки нещодавно повернувся з-за кордону, перебував на самоізоляції вдома, тепер в обласній інфекційній лікарні. Там, як повідомляє агенця новин “Галка”, перебуває ще 12 осіб, які вирішили перевіритися на коронавірус.

Таким чином станом на 21-у годину 19 березня підтверджено 21 випадок COVID-19:

10 випадків у Чернівецькій області;

3 випадки у Києві.

2 випадки у Київській області;

2 випадки у Житомирській області;

2 випадки у Дніпропетровській області

1 випадок у Донецькій області;

1 випадок у Житомирській області.