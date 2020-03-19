У містечку Во тестували, тестували і зупинили епідемію.

Досвід Во вказує на небезпеку безсимптомних носіїв і користь масового тестування, до якого закликає ВООЗ.

 

 

Невеликий муніципалітет Во, містечко в провінції Падуя в італійському реґіоні Венето, в 50 кілометрах на захід від Венеції і 20 кілометрах на північний захід від Падуї, до сих пір був знаменитий тим, що разом із трьома іншими італійськими містами – Не, Ре і Ро – мав найкоротшу назву. 22 лютого він став всесвітньо відомий тим, що тут померла перша в Італії жертва епідемії коронавірусу. Нині ж стає прикладом того, як науково можна нейтралізувати поширення Covid-19.

 

 

Після першої смерті науковці з Падуйського університету запропонували план зупинки епідемії, яка охопила містечко. Реалізувати його допомогла влада Венето і Червоний Хрест. План полягав у тому, щоб на наявність коронавірусу протестувати всі 3,4 тисячі мешканців, у тім числі безсимптомних. Мета – вивчити природну історію вірусу, динаміку передачі та категорії ризику.

 


Вулиці Во 21 лютого 

 

Перший етап тестування почався 6 березня. Під час його проведення виявили 88 інфікованих – майже три відсотки всіх мешканців. Рівень надзвичайно високий – у Ломбардії на той час було 0,2% інфікованих (нині там 1,8%). Характерно, що серед виявлених інфікованих у Во майже половина була безсимптомних.

 

"Якби ці люди не були виявлені, – вказали дослідники, – вони, ймовірно, несвідомо заражували б інших мешканців".

 

Всіх інфікованих – разом з людьми, з якими вони контактували, – відправили на карантин.

 

Через десять днів провели наступний етап – число інфікованих зменшилося до семи (0,2%).

 

Нині вже кілька днів поспіль немає жодних нових випадків захворювання.

 

"Ми змогли стримати спалах тут, тому що ми виявили і усунули «підводні» інфекції й ізолювали їхніх носіїв, – каже учасник проєкту Андреа Крішанті, експерт з інфекційних захворювань в Імперському коледжі Лондона. – Власне у цьому і полягає відмінність".

 

"Відсоток безсимптомно інфікованих людей в популяції дуже високий, – написав Серджіо Романьяні, професор клінічної імунології Флорентійського університету, в листі до влади за наслідками дослідження. – Ізоляція цих безсимптомних інфікованих необхідна для того, щоб мати можливість контролювати поширення вірусу і мінімізувати ускладнення захворювання".

 

В Італії є багато експертів і мерів, які наполягають на проведенні масових тестів у країні – у тому числі безсимптомних осіб.

 

"Перевірка нікому не шкодить", – заявив губернатор реґіону Венето Лука Зая, який активно прагне перевірити кожного окремого жителя свого реґіону. "Експерти сказали нам, що це неправильно, що це три тисячі тестів. Ми перевірили всіх – і осіб з позитивними результатами ізолювали на 14 днів. І ось так ми все й закінчили з епідемією". Практику Во планують поширити на весь реґіон Венето, де робитимуть 11 тисяч тестів щодня.

 

 

Однак, на думку деяких фахівців, проблема масових тестів має не тільки економічний характер (в Італії кожен "тампон" коштує близько 15 євро), а й організаційний.

 

На це вказав представник ВООЗ Раньєрі Гуерра: "Генеральний директор Тедрос Адханом Гебреєсус настійно закликає максимально розширити виявлення та діагностику підозрілих випадків і симптоматичні контакти підтверджених випадків захворювання. На даний момент жодних рекомендацій про проведення масового скринінгу немає”.

 

Однак є і скептики. Массімо Галлі, професор інфекційних хвороб в університеті Мілана (Ломбардія) і завідувач інфекційного відділення міланської лікарні ім. Луїджі Сакко попередив, що проведення масових тестів на безсимптомному населенні може виявитися даремним: "На жаль, динаміка інфекційних захворювань постійно розвивається. Людина, у якої сьогодні аналізи негативні, може заразитися цією хворобою завтра".

 

19.03.2020

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