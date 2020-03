Наш ключовий заклик: тести і ще раз тести

Протягом тижня ми стали свідками швидкого зростання числа випадків захворювання COVID-19.

Нині у світі поза Китаєм реєструється більше випадків захворювання і смерті, ніж у самому Китаї.

Ми також спостерігаємо стрімку ескалацію заходів соціального дистанціювання, таких як закриття шкіл, скасування спортивних заходів та інших заходів.

Але ми не бачимо належно урґентної ескалації тестування, ізоляції та відстеження контактів хворих – що є основою відповідних заходів.

Заходи соціального дистанціювання можуть допомогти знизити рівень передачі інфекції і дати можливість системі охорони здоров'я впоратися з цією проблемою.

Мити руки і кашляти в згин ліктя може знизити ризик для себе та інших.

Але лиш цього недостатньо, щоб погасити пандемію. Змінить ситуацію тільки поєднання всіх заходів.

Як я вже говорив, всі країни мусять прийняти комплексний підхід.

Але найефективніший спосіб запобігти зараженню і врятувати життя – це розірвати ланцюги передачі інфекції. А щоби зробити це, треба тестувати й ізолювати.

Ви не можете боротися з вогнем із зав'язаними очима. І ми не зможемо зупинити цю пандемію, якщо не будемо знати, хто заразився.



Станом на 16 березня, країни, де зафіксовані смерті від COVID; ґранатові кружечки – країни континентальної Європи (з білою крапкою — Україна), бордові – реґіони Італії, чевона – Китай, голубі: В.Британія, Канада, США

У нас є просте послання для всіх країн: тестувати, тестувати, тестувати.

Перевірте кожен підозрілий випадок.

Якщо результат тесту позитивний, ізолюйте хворих і з'ясуйте, з ким вони перебували в тісному контакті до того, як у них з'явилися симптоми, а також [якщо вони демонструють симптоми COVID-19] перевірте цих людей.

З кожним днем виробляється все більше тестів для задоволення глобального попиту.

ВООЗ надіслала майже півтора мільйона тестів в 120 країн. Ми працюємо з компаніями, щоб підвищити доступність тестів найнужденнішим.

Для того, щоб запобігти передачі інфекції і забезпечити належний догляд, ВООЗ рекомендує ізолювати в медичних установах всі підтверджені випадки захворювання, навіть у легкій формі.

Але ми визнаємо, що багато країн вже перевищили свої можливості догляду за помірними випадками захворювання в спеціалізованих медичних установах.

У цій ситуації країнам варто приділяти пріоритетну увагу літнім пацієнтам і тим, хто має супутні захворювання.

Деякі країни розширили свої можливості, використовуючи для лікування легких форм захворювання стадіони і спортивні зали, а важких і критичних випадків – лікарні.

Інший варіант – ізолювати пацієнтів з легкою формою захворювання і доглядати за ними вдома.

Догляд за інфікованими людьми в домашніх умовах становить ризик іншим членам сім'ї, тому вкрай важливо, щоб особи, які здійснюють догляд, дотримувалися рекомендацій ВООЗ стосовно максимально безпечного догляду за хворими.

Зокрема, і хворий, і його опікун повинні надягати медичну маску, коли вони перебувають разом в одній кімнаті.

Хворий повинен спати в окремій від інших спальні і користуватися окремою ванною.

Призначте для догляду за хворим одну людину, бажано того, хто має добре здоров'я і не має жодних супутніх захворювань.

Ця особа має мити руки після кожного контакту з хворим або перебування безпосередньо біля нього.

Люди, інфіковані COVID-19, можуть продовжувати заражати інших навіть після того, як вони перестають себе почувати хворими, тому заходів безпеки необхідно дотримуватися протягом не менше двох тижнів після зникнення симптомів.

До закінчення цього терміну відвідування хворих іншими особами не допускається.

Більш детальна інформація міститься в рекомендаціях ВООЗ.

= = =

Ще раз повторюю, наш ключовий заклик: тестувати і ще раз тестувати.

Це дуже серйозна хвороба. Хоча наявні у нас дані свідчать про те, що люди старші 60 років піддаються найбільшому ризику, є випадки смерті в молодому і навіть дитячому віці.

ВООЗ випустила нові клінічні рекомендації, що містять докладні вказівки стосовно догляду за дітьми, літніми людьми і вагітними жінками.

До цих пір ми спостерігали епідемії в країнах з розвиненою системою охорони здоров'я. Але навіть ці країни насилу справляються з ситуацією.

Зважаючи на поширення вірусу на країни з низьким рівнем доходу, ми глибоко стурбовані тим, які наслідки він може мати для населення з високою поширеністю ВІЛ або на дітей, які страждають від недоїдання.

Саме тому ми закликаємо кожну країну і кожну людину зробити все можливе, щоб зупинити розповсюдження інфекції.

Миття рук допоможе знизити ризик зараження. Але це також акт солідарності, оскільки це знижує ризик зараження інших людей у вашій спільноті та в цілому світі. Роби це для себе, роби це для інших.

Ми також просимо людей висловити свою солідарність, утримавшись від запасання предметами першої необхідності, в тому числі медикаментами.

При накопиченні таких запасів створюється дефіцит медикаментів та інших предметів першої необхідності, що погіршує страждання...

Ми також вдячні різним секторам суспільства за прояв єдності.

Початок було покладено челенджем SafeHands, коли знаменитості, світові лідери і просто люди в усьому світі показували, як правильно мити руки.

ВООЗ також працює з організацією Global Citizen над створенням серії віртуальних концертів "Солідарність" за участю провідних музикантів з усього світу.

= = =

Це визначальна глобальна криза охорони здоров'я нашого часу.

Майбутні дні, тижні та місяці стануть перевіркою нашої рішучості, перевіркою нашої довіри до науки та перевіркою солідарності.

Кризи такого плану мають тенденцію розкривати краще і гірше в людстві.

Впевнений, що вас, як і мене, зворушило відео аплодисментів медичним працівникам з балконів чи розповіді про людей, які пропонують купити продукти для літніх сусідів.

Цей дивовижний дух людської солідарності повинен поширитися ширше, ніж вірус. Хоча нам, можливо, певний час слід триматися на фізичній відстані один від одного, ми як ніколи раніше можемо об'єднатися.

Ми всі разом потрапили у все це. І можемо досягти успіху тільки разом.

Так що правилом гри є: разом.



Тедрос Аданом Гебреєсус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я, 16 березня 2020 р.

Tedros Adhanom Ghebreyesus

WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 16 March 2020

Інфографіка – zbruč